Bakan Yanık savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yanık, yeni yıl dolayısıyla Ankara Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çoğunluğu 0-6 yaş grubundan 34'ü refakatsiz çocuk, 25'i bakım personeli ve 11'i bakım personelinin çocuklarından oluşan Ukraynalı savaş mağdurlarıyla bir araya geldi.

Çocuklara sarılan, oyuncak hediye eden ve onlarla pasta kesen Yanık, yaşça büyük çocukların Türkçe dil eğitimi gördüğü sınıfı da ziyaret etti.

"ÇOCUKLAR ALIŞTILAR, GAYET MUTLULAR"



Bakan Yanık, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya gelmenin her zaman keyifli olduğunu belirterek, "Hem Türk çocuklarımızla hem Ukraynalı misafirlerimizle bir araya gelmekten çok hoşlanıyoruz." dedi.

Çocukları daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile ziyaret ettiklerini anımsatan Yanık, şöyle devam etti:

"Hem bir araya gelmek hem onların buraya uyumlarını yakından görmek istedik. Her zaman, dünyanın neresinde olursa olsun çocuklarla bir araya gelmek çok keyiflidir. Savaş şartlarından ülkemize geldiler. Sayın Hanımefendi'nin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın eşi Hanımefendi'nin karşılıklı görüşmeleri neticesinde özellikle Ukrayna'daki devlet korumasındaki çocukların ülkemize getirilerek yerleştirilmesi söz konusu oldu. İhtiyaçlarını, uyum süreçlerini, bütün ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı süreçleri çok yakından takip ediyoruz. Çocuklar alıştılar, gayet mutlular. Ukrayna'dan gelen, onlara refakat eden bakıcılarıyla da çok yakından görüşüyoruz. Keyifleri yerinde. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz."

"İHTİYAÇLARINA UYGUN ŞARTLARI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Eryaman Çocuk Evleri Sitesinde 0-18 yaş grubu çocukların bulunduğunu ve hepsinin durumunun gayet iyi olduğunu vurgulayan Yanık, "Her birisinin kendi yaş ve eğitim ihtiyacına uygun şekilde o şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Küçükler için uyum ve oyun süreçleri, uyku, beslenme ve sağlık takipleri, büyükler, ergenlik döneminde olan çocuklarımız için de Türkçe öğrenme, uyum sağlama, eğitimlerinin yarım kalmaması, devam ettirilmesi sürecini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında gerilim başladığından beri çözüm odaklı bir biçimde arabuluculuk faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayarak, "Bizim arzumuz bir an önce bu çatışmanın sona ererek bu çocuklarımızın da kendi ülkelerine, kendi evlerine dönmelerini sağlamak ama o çözüm bulununcaya kadar da gayet tabii ki çocuklarımızın güvenliğini tesis etmek, onlara ev sahipliği yapmak bizim için bir sorumluluk." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'DE 1007 UKRAYNALI BULUNUYOR"



Ukrayna'da savaşın başladığı Mart 2022'den bu yana 1195'i çocuk 502'si refakatçi olmak üzere toplam 1697 Ukraynalının Antalya, Sakarya ve Ankara'da misafir edildiğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir kısmı daha sonraki süreçlerde geri döndüler. Hatta biraz önce burada aramızda olan çocuklarımızdan birisiyle ilgili bir koruyucu aile kararı çıktığı, onun da geri döneceği bilgisini verdiler. Bu ve benzeri sebeplerle geri dönenleri çıkardığımızda bugün itibarıyla 759 çocuk, 248 yetişkin olmak üzere 1007 Ukrayna vatandaşı ülkemizde bulunuyor. Savaşın ne kadar süreceğini öngöremediğimiz için çocukların daha uyum sağlayabilecekleri, psikososyal desteklerine uygun mekanları oluşturabilmek için çocuk evleri siteleri inşa ediyoruz. Burası zaten o amaca uygun inşa edilmiş yerler. Onları da yaptıktan sonra çocuklarımızın daha konforlu daha uygun şartlarla kalmalarını sağlayacağız."