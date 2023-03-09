Bakan Yanık: Refakatsiz hiçbir çocuğumuzu vermemiz söz konusu değil

Bakan Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden 11 ilin ve 13,5 milyon vatandaşın doğrudan etkilediğini anımsatan Yanık, depremin yaralarının sarılmasının çok kısa sürede yapılacak bir iş olmadığını söyledi.

Afetin büyüklüğüne rağmen devletin ve milletin ele ele vererek, vatandaşların yaralarını sarmak ve onları normal hayatlarına döndürmek için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

"REFAKETSİZ HİÇBİR ÇOCUĞUMUZU VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Depremzede ve refakatsiz durumda olan çocukları hiç kimsenin eline bırakmadıklarını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kurum bakımına alıp da üçüncü şahıslar için koruyucu ailelik sürecini bile başlatmadık, başlatmadığımızı da ısrarla söyledik. Ailelerini tespit ettiğimiz, ailelerine döndürülebileceğini tespit ettiğimiz çocuklarımızı, yaşıyorsa ailelerine, değilse kimliklerinin ispat edilmesi suretiyle aile yakınlarına teslim ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde, refaketsiz hiçbir çocuğumuzu herhangi bir üçüncü şahsa vermemiz söz konusu değil. Bu haberler ısrarla çıkartılıyor, bu süreçte çıkartılmaya devam edecek. Biz de bıkmadan usanmadan bunların yalan olduğunu, bu haberleri çıkartanların yalan söylediğini vurgulamaya devam edeceğiz."