VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı
Filipinler'de kaybolduktan 43 gün sonra bulunan uçaktaki 6 kişinin cesedine ulaşıldı
Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için çadır üretiyor
ABD Başkanı Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüştü
Polonya ve Slovakya, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeye hazır
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti
Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek
Şentop'tan BM'ye tepki: Uluslararası toplum konuşup, dağılmaktan fazlasını yapmalı
ABD'de aracıyla kara saplanan 81 yaşındaki kişi 6 gün sonra kurtarıldı
BBP Genel Başkanı Destici: Hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Kirişci: Büyükbaş hayvanların tamamı aşılanacak
Kamuya olan borçların yapılandırılması Meclis'ten geçti
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Bakan Yanık: Refakatsiz hiçbir çocuğumuzu vermemiz söz konusu değil
Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı
Depremzedelerin kaldığı çadırlara 'fatura gönderildi' iddialarına yalanlama
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Başkan Erdoğan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
İkinci elde '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 35 milyon TL ceza
09 Mart 2023 Perşembe 20:03:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 20:03:00

Bakan Yanık: Refakatsiz hiçbir çocuğumuzu vermemiz söz konusu değil

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Herhangi bir yere verecek bir çocuğumuz yok ama insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler. İhmal yoksa istismar yoksa şiddet yoksa bizim görevimiz devlet olarak başlamaz." dedi.

Bakan Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden 11 ilin ve 13,5 milyon vatandaşın doğrudan etkilediğini anımsatan Yanık, depremin yaralarının sarılmasının çok kısa sürede yapılacak bir iş olmadığını söyledi.

Afetin büyüklüğüne rağmen devletin ve milletin ele ele vererek, vatandaşların yaralarını sarmak ve onları normal hayatlarına döndürmek için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

"REFAKETSİZ HİÇBİR ÇOCUĞUMUZU VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Depremzede ve refakatsiz durumda olan çocukları hiç kimsenin eline bırakmadıklarını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kurum bakımına alıp da üçüncü şahıslar için koruyucu ailelik sürecini bile başlatmadık, başlatmadığımızı da ısrarla söyledik. Ailelerini tespit ettiğimiz, ailelerine döndürülebileceğini tespit ettiğimiz çocuklarımızı, yaşıyorsa ailelerine, değilse kimliklerinin ispat edilmesi suretiyle aile yakınlarına teslim ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde, refaketsiz hiçbir çocuğumuzu herhangi bir üçüncü şahsa vermemiz söz konusu değil. Bu haberler ısrarla çıkartılıyor, bu süreçte çıkartılmaya devam edecek. Biz de bıkmadan usanmadan bunların yalan olduğunu, bu haberleri çıkartanların yalan söylediğini vurgulamaya devam edeceğiz."

Etiketler : Bakan Yanık depremzede refakatsiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX