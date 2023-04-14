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14 Nisan 2023 Cuma 23:49:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 23:49:00

Bakan Yanık: Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem 4 sıfır alacağız hem de Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, partisinin aday tanıtım ve iftar programına, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile geldi.

Partililer tarafından karşılanan Yanık, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin varlık sebebinin ve kuruluş gerekçesinin milletin iradesini milletin yönetimine dönüştürmek olduğunu söyledi.

"BERABERLİĞİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Bir hizmet kadrosu olduklarını ve bayrak yarışını çok iyi bildiklerini anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Beraberliğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu birlik ve beraberliği kaybetmediğimiz sürece, Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem 4 sıfır alacağız hem de Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz."

Osmaniye'nin şehitler diyarı olduğunu ifade eden Yanık, Osmaniye'de çalışıp milleti daha ileriye götürmek için tüm çabalarını ortaya koyacaklarını söyledi.

"CUMHURİYETİ TÜRKİYE YÜZYILI İLE TAÇLANDIRMA ZAMANI GELMİŞTİR"

Yanık, Türkiye Yüzyılı vizyonuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız yaklaşık 10-15 yıldır 2023, 2053, 2071'i işaret ediyor. Bu tarihlerin hiçbirisi tesadüf değil, biliyorsunuz. Bu tarihlerin her birisi bizim tarihimizdeki dönüm noktalarının belli periyotlarıdır. 2023, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü. Artık kuruluştan olgunluk çağına geçen cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı ile taçlandırma zamanı gelmiştir."

"4 SIFIRI OSMANİYE'DEN ÇIKARACAĞIZ"

Teşkilat yapısını bir saate benzettiğini ifade eden Yanık, şu şekilde konuştu:

"Cumhur İttifakı olarak Allah nasip ederse 4 sıfırı Osmaniye'den çıkaracağız. Hem de en yüksek oy oranıyla hem de bugüne kadar aldıklarımızın çok üzerinde bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'mızın diğer paydaşlarına Osmaniye'den bu güzel hediyeyi inşallah hediye etmiş olacağız. Ben buna inanıyorum. Gece gündüz demeden, sabah akşam demeden, kapı kapı, köy köy, mahalle mahalle çalışacağız."

Konuşmanın ardından adaylarla fotoğraf çektirildi. Ardından milletvekili adayları ve partililer iftar yaptı.

Etiketler : Derya Yanık Osmaniye Cumhur İttifakı
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