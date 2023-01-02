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02 Ocak 2023 Pazartesi 10:51:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 10:51:00

Bakan Yanık: Öğrencilere ulaşım desteğimiz başladı

Kaynak: TRT Haber

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu destek programı ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacaklarını açıkladı.

Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimiz için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını vurguladı.

YILDA İKİ DEFA GİDİŞ-DÖNÜŞ ULAŞIM GİDERLERİ KARŞILANACAK

Destek programı ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını belirten Yanık, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencimiz için ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programımız başlıyor. Bunun için yaklaşık 300 milyon TL bütçe ayırdık. Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız" dedi

BAŞVURULAR SYDV'LERE YAPILACAK

Bakan Yanık, söz konusu programa yapılacak başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini söyledi.

Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımızın ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımız ile öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Etiketler : derya yanık aile ve sosyal hizmetler bakanlığı destek ödemesi sosyal yardım
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