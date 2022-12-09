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09 Aralık 2022 Cuma 18:02:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 18:02:00

Bakan Yanık: Mağdurun müracaatıyla birlikte mesele takibimizdeydi

Kaynak: TRT Haber

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tartışmalara mahal vermeyecek şekilde meseleyi ciddiyetle takip ettiğimizi, daha öncesinde mağdurun kurumlarımıza müracaatıyla en üst düzeyde destek sağlanmış koruması gizliliği sağlanmıştır." dedi.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Çocuklardan başka koruyacağımız hiçbir üstün yarar yoktur. Çocukların söz konusu olduğu istismar ihmal ya da şiddet eyleminde tek gayemiz çocuğun korunması güvence altına alınıp rehabilte edilip iyilik altına almaktır.

Devlet olarak mağdurun neye ihtiyacı varsa bunu temin etmekte yükümlüyüz.

Tartışmalara mahal vermeyecek şekilde meseleyi ciddiyetle takip ettiğimizi, daha öncesinde mağdurun kurumlarımıza müracaatıyla en üst düzeyde destek sağlanmış koruması gizliliği sağlanmıştır. Bu yeni bir vaka değil bizim için biz bu vakanın başından beri bize geldiği ilk günden beri bu konunun içindeyiz.

Herkesin mağdur olabileceği bir meseleden bahsediyoruz o yüzden siyasetin malzemesi olmaması gerekiyor. Bunu siyaseten ateş etme aracı olarak bu meseleyi çözemeyiz. Bu mağdurların siyasetin aparatı olarak kullanmasına müsaade etmeyiz.

Etiketler : Bakan Yanık müracaat Tartışma
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