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Bakan Yanık: Engelli yakınına bakım verenler emekli olabilecek
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24 Mayıs 2023 Çarşamba 22:11:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 22:11:00

Bakan Yanık: Engelli yakınına bakım verenler emekli olabilecek

Kaynak: TRT Haber

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Bakan Derya Yanık, "Önümüzdeki süreçte inşallah engelli yakınına bakım veren ve bu sebeple de iş hayatına katılamamış, istihdama katılamamış aile bireylerinin emekliliği ki bunlar çoğunlukla aslında anneler. Engelli çocuğu olan annelerin emekliliğini düzenlemiş olacağız." dedi.

Bakan Derya Yanık, katıldığı bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Hükümeti'nin hayata geçireceği politikalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

48 AY VADELİ 150 BİN LİRA FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Yanık, Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını söyledi, yuva kuracak çiftlere verilecek olan evlilik kredisinin detaylarını paylaştı.

"Biz ilk aşamada gençlerimize evlerini kurarken, ihtiyaçları olan nakit desteği onlara sağlayacağız. 150 bin lira, iki yıl geri ödemesiz sıfır faiz, aldıkları anaparayı geri iade edecekler. Ne zaman? İki yıldan sonra dört yıl süreyle 48 ay süreyle, taksitle. Yani evlendikten 6 yıl sonra evlenirken aldıkları anaparayı geri ödemiş olacak gençler."

EV HANIMLARINA SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Emekli olmak isteyen ev hanımlarına sigorta prim desteği verileceğini söyledi.

"Kendi evinde, ailesinde efendim hane içerisinde emek veriyor hanımlar. Bireysel emeklilik sistemine dahil olmak isteyen ki bireysel emeklilik sigorta türünde son derece biliyorsunuz mütevazı sigorta primleri bireysel emekliye dahil olmak isteyen ev hanımlarımızın sigorta primlerinin üçte birini devlet olarak biz ödeyeceğiz."

ENGELLİ YAKININA BAKIM VERENLER DE EMEKLİ OLABİLECEK

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin ve bakım veren ailelerin bu programdan faydalanacağını duyurdu.

"Önümüzdeki süreçte inşallah engelli yakınına bakım veren ve bu sebeple de iş hayatına katılamamış, istihdama katılamamış aile bireylerinin emekliliği ki bunlar çoğunlukla aslında anneler. Engelli çocuğu olan annelerin emekliliğini düzenlemiş olacağız."

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA İSTİHDAM

Bakan Yanık, şehit ve gazi yakınlarının istihdamında yaşanan sorunlara da değindi. "Alternatif istihdam politikaları oluşturacağız" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şehit yakınlarımızdan bir kısmı kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeyle, anlaşmayla diyelim kardeşlerden birisi kullanıyor. Diğerleri diyor ki ya bize de destek olsanız burada yeni istihdam hakları açılamayabilir ama alternatif istihdam yolları gösterilebilir. Ne olabilir? Örnek olarak söylüyorum sadece sesli düşünme özel sektöre diyebiliriz ki siz bir şehit yakının istihdam ederseniz size özel bir takım destekler teşvikler sağlanacak gibi buna benzer alternatif istihdam politikaları gerçekleştireceğiz."

Etiketler : derya yanık türkiye memur alımı şehit ve gazi istihdamları engelli yakınları evde bakım maaşı
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