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02 Mayıs 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 12:00:00

Bakan Yanık duyurdu: Hane başı 1100 lira ödenecek

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Son Dakika Haberleri.. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi. Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

AA'nın haberine göre tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını söyleyen Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz"

Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. H

em banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden kontrol edilebileceğini hatırlattı.

Öte yandan Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktaracak.

Etiketler : Bakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Sosyal Yardım Programı
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