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27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:06:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:06:00

Bakan Yanık: Depremzede vatandaşlarımız için toplam 1 milyar 851 milyon lira kaynak aktardık

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bugüne kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyar 851 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesine yapılan yardımlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, depremzedelerin yaralarının sarılması, ihtiyaçlarının giderilmesi için aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Depremlerin ardından 18 ilde 53 ayni bağış deposu kurulduğunu ifade eden Yanık, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde 3 bin 960 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimiz ile ASYA ekiplerimiz, 2 bin 850 çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi ve gönüllülerimizin de desteği ile toplam 6 bin 810 kişi bu organizasyonda yer aldı. Bakanlık olarak depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamayı da sürdürüyoruz. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ise bugüne kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına toplam 1 milyar 851 milyon lira kaynak aktardık."

Bakan Yanık, deprem bölgesinde 203, deprem bölgesi dışında 94 olmak üzere toplam 297 sosyal market kurarak vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Malatya'da 5, Hatay'da 2, Kahramanmaraş'ta 3, Adıyaman'da bir olmak üzere 11 gezici sosyal marketle depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak adlandırılan bir deprem sonrası, büyük bir dikkatle ve tüm imkanlarımızı kullanarak, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret ettik. Bu doğrultuda 26 bin 417 tır, 445 helikopter ve 42 uçak seferi ile yardım transferlerini gerçekleştirdik. Diğer yandan yurt dışından yapılmak istenen ayni bağışlar için Ankara'da 5, İstanbul'da 4, Edirne'de 2, Artvin'de 1, Şırnak'ta 1, Mersin'de 2, Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 16 Uluslararası Yardım Kabul ve Sevkiyat Deposu kurduk. Yapılan yardımların sevkiyat ve yönlendirme işlemleri Kayseri, Adana ve Gaziantep'te kurulan ana tampon depolarından sürüyor."

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan yardımların vatandaşlara iletilmesinin kendi sorumluklarında olduğunu ve bu kapsamda deprem bölgesine toplam 135 milyon kalem yardım malzemesi dağıttıklarını belirten Yanık, bölgeye 76 milyon 231 bin 684 litre su, 3 milyon 464 bin 808 battaniye, 1 milyon 811 bin 451 çuval kömür, 3 milyon 495 bin 326 gıda kolisi, 1 milyon 243 bin 782 çocuk ve yetişkin montu, 3 milyon 566 bin 158 çamaşır, 6 milyon 414 bin 509 kışlık giysi ulaştırıldığını bildirdi.

Etiketler : derya yanık depremzede vatandaş
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