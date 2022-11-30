"Bugünkü 602 atama ile 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdam edeceğiz"

Bakan Yanık: Bugünkü 602 atama ile 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Atama Kura Töreni'nde konuştu.

Bakan Yanık, göreve geldiklerinden bu yana, tek bir vatandaşı geride bırakmadan, herkesi devletin şefkat şemsiyesinin altında bir araya getirdiklerini söyledi.

Milli birlik ve beraberliğe kasteden güçler, Türkiye'yi terörle ve darbelerle tökezleteceğini düşünse de köklü devlet geleneğinin ve güçlü bir iradenin varlığının bu düşünceye engel olduğunu dile getiren Yanık, terör odaklarının hiçbirine göz açtırmadıklarını kaydetti.

Derya Yanık, "Türkiye Cumhuriyeti'ni terörle terbiye edeceğini ve bir uydu haline getireceğini sananlar büyük bir yanılgı içindeler. Sınırlarımızın hemen ötesinde onlarca yıllardır yaşanan savaşlardan ve karışıklıklardan ülkemizi korumaya, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyor, maddi, manevi her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

Hükümet olarak şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetleri sürekli geliştirdiklerini, onlar için en güzel imkanları sunmaya özen gösterdiklerini dile getiren Yanık, "Bizim hedefimiz, yüreklerimiz yanmasın, analarımızın gözyaşı dinsin, babaların yüreğine su serpilsin. Şehit ve gazi eşleri hak ettikleri izzet ve vakarla yaşasın, şehitlerimizin emaneti çocuklarımız huzurla büyüyüp yetişsin, vatana millete hayırlı evlat olsun." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit ve gazi çocukları için özel çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Lise ve yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verdiklerini belirten Yanık, bu kapsamda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından bugüne devam eden çalışmalarda 3 bin 574 gence ulaştıklarını aktardı.

Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına sağladıkları istihdam kapsamını da sürekli genişlettiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"2002 yılına kadar bu alanda yalnızca 6 bin 315 vatandaşımız istihdam edilmişti. Biz ise bugünkü 602 atama ile toplam 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlayacağız. Bu istihdam alanları, devletimizin teşekkürü olduğu kadar, milletimizin de sizleri şükranla bağrına bastığının önemli göstergesidir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuşmaların ardından, kamu kurumlarına yerleştirilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atanacağı yerleri belirlemek üzere protokol üyeleriyle noter huzurunda kura butonuna bastı.

Ataması yapılanları tebrik eden Yanık, "YKS/LGS Rehberlik Projesi" kapsamında hizmet alan şehit ve gazi çocuklarına da hediye verdi.