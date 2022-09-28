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28 Eylül 2022 Çarşamba 19:19:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 19:19:00

Bakan Yanık açıkladı: Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlara destek

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz." ifadesini kullanarak, deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin lira olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz."

Etiketler : Bakan Yanık Ardahan deprem
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