Bakan Yanık açıkladı: Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlara destek
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktardıklarını bildirdi.
Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz." ifadesini kullanarak, deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin lira olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz."
- MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı
- Bakan Yanık açıkladı: Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlara destek
- Bakan Kirişçi: E-devlet ile entegre 'cebimde tarım' uygulamasını hayata geçireceğiz
- "28 Ekim'de yapacağımız toplantının ana çerçevesi 'Türkiye yüzyılı'"
- İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
- AYM'den Seçim Kanunu kararı