Bakan Yanık: Afet ve acil durumda hedefimiz sıfırıncı dakikada sahaya çıkmak

24 TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremin ilk anından itibaren hedefin sıfırıncı dakikada sahaya çıkmak olduğunu belirtti.

Bakan Yanık'ın konuşmalarından önemli satır başları;

*Depremin akabinde hemen Asya ekiplerimiz ayni yardımlar çerçevesinde bölgeye intikal ettiler. Ve depo kurma işlemlerine başladılar.

* Bizim depremin hemen akabinde hedefimiz afet ve acil durumda sıfırıncı dakikada sahaya çıkmaktır.

*Bugüne kadar 2 bin 661 adet battaniye, 157 bin yatak, 243 bine yakın elektrikli ısıtıcı, 1 milyon 700 bin gıda kolisi, 3 milyona yakın hijyen ürünü gibi 62 kalemde 45 milyon 550 bin adet ürün dağıtmışız.

*Hali hazırda toplam 67 depomuz ve 16 yurtdışı depomuz var. Sürecin başından bu yana depolara, 14 bin 871 TIR malzeme indirmişiz.

*Bugüne kadar psikososyal destek bağlamında 1 milyondan fazla görüşme gerçekleştirdik.