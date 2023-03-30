Bakan Vedat Bilgin, Giovanni Di Cola'yı kabul etti

Bakan Vedat Bilgin, Giovanni Di Cola'yı kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Geçici Direktörü Giovanni Di Cola ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Bakan Bilgin ve Di Cola, gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu