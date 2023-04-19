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19 Nisan 2023 Çarşamba 22:49:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 22:49:00

Bakan Varank'tan Togg pozu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un iç kamerasından öz çekim yaptı. Bir dizi programa katılmak üzere Kocaeli'ne gelen Bakan Varank'a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti.

Kocaeli'de gerçekleştirdiği programlara TOGG ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ile TOGG kamerasından öz çekim yaptı. Talus, "İlk defa bindim. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG gurur verici" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi programlara katıldığı Kocaeli'de Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u kullandı. Kocaeli programlarında kendisine eşlik eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile TOGG'un kamerasından öz çekim yapan Varank, Kocaeli'de ilgiyle karşılandı.

TOGG'u ilk kez deneyimleyen Şahin Talus, "Ülkemizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile bugün ilk kez buluştuk. İlk defa bindim. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG gurur verici. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve TOGG'a emek veren ekibini gururumuz olan böyle bir çalışmayı hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla TOGG gibi birçok yeni projeye imza atarak ülkemizi yarınlara güçlü bir şekilde ulaştıracağız" dedi.

Etiketler : togg bakan varank öz çekim
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