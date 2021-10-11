VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron'un hayali suya düştü! Fransa'da cevabı aranan soru
Bakan Varank'tan sert tepki: Klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!
Avcılar'da bir beton aydınlatma direği bir kişinin üzerine düştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
60 kişinin önünde ‘evet'
Kıyafetinde anne imzası
Ekran sinyali
Yeşilçam ustaları bir arada
Köpekbalıklarına yem oluyordu
İlk Hande giydi
Tuba ile güzel iş çıkardık
Serdar'ın sahne repliğidir
Gülben gibi milletten para toplamıyorum
Aşılar ne kadar etkili?
S-400 ayarında sistem!
Millet İttifakı'nın 90'lar hayali!
5 milyon dolar Türkiye'de kaldı
Borrell'den çarpıcı itiraf
Pentogon'un kritik isminden Çin açıklaması
Biden'a en yakın isimden Türkiye açıklaması
ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçışını anlattı
Savunma Sanayii'nde casusluk davası
HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu itiraf etti
Yağışlı hava geri dönüyor
11 Ekim 2021 Pazartesi 14:42:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 14:42:00

Bakan Varank'tan sert tepki: Klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!

ABONE OL

KOSGEB, bir gazetede "KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet" ve "Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet" başlıklarıyla yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" ifadesinde bulunarak sert tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" ifadesinde bulunarak sert tepki gösterdi.

BAKAN VARANK'TAN SERT TEPKİ

KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyenlere sert tepki gösteren Varank şu ifadeleri kullandı:

Hayal dünyalarında kurguladıkları "led ışıklı akıllı klozet" fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!

Etiketler : KOSGEB foseptiği Mustafa Varank led ışıklı akıllı klozet
Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık

Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık
Öykü Gürman mest etti

Öykü Gürman mest etti
Kariyerim zedelenir yayınlamayın!

Kariyerim zedelenir yayınlamayın!
Şiddeti şiddetle anlatmıyor

Şiddeti şiddetle anlatmıyor
Ayaklarıyla hayata tutundu: Hedefi NASA

Ayaklarıyla hayata tutundu: Hedefi NASA
Setlere filmle dönüyor

Setlere filmle dönüyor
Harbiye'yi salladı

Harbiye'yi salladı
Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!
Eda'nın Kıvırcık'ı

Eda'nın Kıvırcık'ı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER