Bakan Varank'tan sert tepki: Klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!
KOSGEB, bir gazetede "KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet" ve "Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet" başlıklarıyla yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" ifadesinde bulunarak sert tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" ifadesinde bulunarak sert tepki gösterdi.
BAKAN VARANK'TAN SERT TEPKİ
KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyenlere sert tepki gösteren Varank şu ifadeleri kullandı:
Hayal dünyalarında kurguladıkları "led ışıklı akıllı klozet" fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!
Hayal dünyalarında kurguladıkları "led ışıklı akıllı klozet" fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar! https://t.co/iuvRjvQ35q— Mustafa Varank (@varank) October 11, 2021