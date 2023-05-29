Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Etsen mi artık, ne dersin?

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti ancak adaylar yüzde 50+1 kuralını sağlayamadığı için seçimler 2. tura kaldı. 28 Mayıs yani dün yapılan seçimlerde YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı ve buna göre Erdoğan, 5 yıl daha cumhurbaşkanlığı yapacak.

Seçimde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.84'lük oy oranıyla seçimi kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çok konuşulacak bir çağrı geldi. Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaparak paylaşımında "İstifa etsen mi artık, ne dersin? Kılıçdaroğlu" ifadeleri kullandı.