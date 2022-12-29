Bakan Varank'tan 'gaz rezervi' tepkisi: CHP neye inanıyor ki
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'nin 'gaz rezervi yalan' iddialarına 'CHP neye inanıyor ki zaten. Kilyos limanını yaparken en fazla uğraştığımız CHP'li vekiller oldu.' sözleriyle tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk yayınında CHP'nin 'gaz rezervi yalan' iddialarına sert cevap verdi.
"CHP neye inanıyor ki zaten" diyen Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: Kilyos limanını yaparken en fazla uğraştığımız CHP'li vekiller oldu. Gaz keşfinden sonra bu gazı karayla buluşturuyoruz. Siyasi liderlik çok önemli. Bu proje bunları anlatan çok önemli bir proje. Oradaki işin büyüklüğünü görmek için gidip görmek lazım. Bu iş ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayacak. Gaz keşfi Türkiye'nin üretiminde sıçrama sağlamış olacak.
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