Bakan Varank'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Varank, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Teknik Tekstil Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yenilikçi ve katma değerli teknik tekstil ürünlerini üretebilecek kapasiteye sahip olunması gerektiğini, tekstil sektörüne öncülük eden Denizli'ye böylesi bir tesisin çok yakıştığını ifade etti.

Merkezdeki son teknoloji makine parkı sayesinde sanayiciler, üreticiler ve AR-GE yapan araştırmacılara önemli katkılar sunulacağını, 1000 metrekare kapalı alana sahip merkezin firmalara prototip üretim imkanı getirdiğini aktaran Varank, "Halihazırda konvansiyonel üretim yapan KOBİ'lerimiz ya da girişimcilerimiz, yüksek yatırım maliyetleri altına girmeden örnek ürünlerini bu tesisten çıkarabilecekler. Otomotiv, havacılık, sağlık, inşaat gibi birçok farklı sektörün kullanımına yönelik ürün fikirlerini burada yeşertebilecekler. Prototipi burada üretilen bu yenilikçi ürünler daha sonra seri üretimle yeni pazarların kapılarını aralayacak. Denizli, tekstil sektörünün lokomotif şehirlerinden biri dedik ama ben inanıyorum ki teknik tekstilde yaşayacağı dönüşümle birlikte Denizli, tekstil sektörünün Messi'si olacak ve inşallah tüm Türkiye'ye önderlik edecek."

Yaklaşık 80 milyon liralık bir bütçeyle destekledikleri proje kapsamında analiz, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri de yürütüleceğini belirten Varank, bu merkezin devamlılığını sağlama noktasında tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceğine inandığını söyledi.

- MODEL FABRİKALARIN SUNDUĞU ALTYAPI İMKANLARI

Bakanlık olarak ortak kullanım tesisleriyle girişimcilerin yükünü hafifletmeye gayret ettiklerine işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"İnşallah 2023 sonunda çevre illerden firmalarımız da buraya gelerek hizmete almaya başlayacaklar. Ben bu vesileyle tüm sanayicilerimize, üreticilerimize bu kürsüden seslenmek istiyorum; lütfen bu tesislerimizin sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirin. Enerji maliyetlerinde oluşan tablodan sanayicilerimiz muzdaripler, bunun farkındayız ama bakın model fabrika dediğimiz husus, sanayiciye şu imkanı getiriyor; hiçbir yatırım yapmadan, sadece süreçlerinizi yalınlaştırarak, proseslerimizi optimize ederek, tedarik süreçlerinizi bir yola koyarak verimliliklerinizi yüzde 20-30 artırma imkanınız var. İşte model fabrika gibi altyapılar bunları sağlıyor. Güneş enerjisinden, yenilenebilir enerjiden faydalanmamız lazım. Bunları devreye aldığımızda rekabetçiliğimiz çok daha artmış olacak. Çok daha ileri seviyeye gelmiş olacak."

Varank, gelecek dönemde bu merkezin yanına bir mesleki eğitim ve test merkezi de yapacaklarını dile getirdi.

- "SANKİ DALLAS DİZİSİ"

Gündemlerinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve kalkınma olduğunu, bunun için mücadele verdiklerini ifade eden Varank, muhalefetin ise kendi proje ve planlarını ortaya koymak yerine kendi aralarında mücadele ettiklerini kaydetti.

Varank, şöyle konuştu:

"Yani o kadar ilginç şeylere şahitlik ediyoruz ki şurada seçime kalmış 6 ay, ortada bir rakibimiz yok. Ve altılı masaya bakıyorsunuz, sürekli birbirleriyle uğraşıyorlar. Siyaseti öyle seviyelere çektiler ki emin olun vatandaş nezdinde siyasetin itibarı da ayaklar altına alınıyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki 'Benim diyor İmamoğlu'yla ilişkim, baba oğul ilişkisi'. İmamoğlu çıkıyor, diyor ki, 'Ben Meral Akşener'e abla' diyorum. Ondan sonra öbürü çıkıyor diyor ki 'CHP ailesinin adayı mutlaka Kılıçdaroğlu'dur.' Yani dinlediğinizde siyaset izlemiyorsunuz, sanki Dallas dizisini seyrediyorsunuz. Siyasetin amacı çözüm üretmektir. Vatandaşa alternatif ortaya koyabilmektir ama bizim muhalefetimiz ancak tiyatro oynuyor, dizi film çeviriyor. Böyle netice alacağını zannediyor. Biz onlara takılmıyoruz. Biz gündemimize odaklanıyoruz. Bizim gündemimiz Denizli'yi nasıl kalkındırırız, bu gündemle işte açılışlarımızı yaptık. Bugün imzalarımızı atacağız. Sanayi projelerini inşallah yoluna koyacağız. Biz gündemimize odaklandık Dallas dizisini izlemeyi biz tercih etmiyoruz, biz işimize bakıyoruz. İnşallah çok güzel neticeleri hep beraber alacağız."

Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün asgari ücret rakamını açıkladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hani bazı ekonomiciler var, sadece dolar kuruyla hesaplayıp ekonomici olduklarını zannediyor. İşte 8 bin 506 lira, 20 yıllık iktidarımızda en yüksek dolar kuru olan asgari ücret. Bu da çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İş dünyamız tabi bununla ilgili 100 liralık katkısını asgari ücretteki, bunu da 250 liraya çıkarttık. Orada da işverenlerimizin elini biraz rahatlatmak istiyoruz. Yeni asgari ücretimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Bakan Varank, açılışın ardından merkezde geliştirilen ateşe dayanıklı eldiveni test etti.

Açılışa Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölüm Başkanı Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana da katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, program kapsamında Denizli Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin temel atma törenine katıldı, raf üretimi yapan bir fabrikayı ve Denizli Sanayi Odası'nı ziyaret etti.