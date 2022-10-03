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03 Ekim 2022 Pazartesi 22:37:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 22:38:00

Bakan Varank'tan 'asgari ücret' açıklaması

Kaynak: AA

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Bakan Varank; "Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.'" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz." dedi.

Varank, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 1,5 milyar lira yatırım bedelli bu tesisin Türkiye'ye ve şehre önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin, sunta üretiminde önemli bir ülke olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Ciddi üreticilerimiz var ama şu anda üretimimiz neredeyse ucu ucuna bize yetiyor. Çünkü mobilya sektörümüz çok güçlü, her geçen gün ihracatını artırıyor. Burada önemli bir istihdam sağlanacak, önemli bir katma değer oluşacak. Açıkçası ormanlarda çer çöp olan odunlar buralara getirilip katma değere dönüşmüş olacak. Böyle güzel bir yatırım için müteşebbislerimize çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman bize şöyle diyorlar; 'Siz 20 senede sanayi adına ne yaptınız? 20 senede sanayiyi bitirdiniz.' İşte Nadir Bey'e (Nadi Küpeli) sorduk. 7 sektörde faaliyet gösteriyor, bunların 5'ini ne zaman yapmış? Son 20 senede yapmış. Yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. Gediz'deki yatırımdan bahsetti, önümüzdeki dönemde yapılacaklardan bahsetti. Peki bu işler nasıl oluyor? Kendi kendine mi oluyor? Sağ olsun onun da güzel bir örneğini verdi, bizim desteklerimiz sayesinde oluyor."

Organize Sanayi Bölgelerine desteklerde bulunduklarını ve yatırıma hazır hale getirdiklerini kaydeden Varank, sanayicilere, yatırımcılara teşvik belgesi verdiklerini aktardı.

- "2018'DE 540 OLAN FABRİKA SAYISI ŞU ANDA 820"

Girişimci ve sanayicilerin yatırımlarıyla Türkiye'nin ihracatta önünün açıldığını dile getiren Bakan Varank, ticaretteki canlılığın diğer sektörlerin de önünü açtığını ifade etti.

Özel sektör ve kamu beraber hareket ettikçe başarı hikayelerini görmeye devam edeceklerini dile getiren Varank, şunları anlattı:

"O '20 senede ne yaptınız ki, Türkiye'de fabrika mı açılıyor?' diyenler bir zahmet gelsinler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etsinler. Türkiye'de üretim oluyor mu, yatırım oluyor mu, sanayi var mı, yok mu? Gelsinler gözleriyle görsünler. Siz onları güzel ağırlarsınız değil mi? Etrafı gösterirsiniz, kendi yatırımınızı gösterirsiniz. Haier'in beyaz eşya fabrikasını gösterirsiniz. 2018'de 540 olan fabrika sayısı şu anda 820. Zaten biliyorsunuz uydu fotoğraflarını paylaştım. Dedim ki 'Eğer Türkiye'de sanayi olmuyorsa, yatırım olmuyorsa Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi o halden bu hale nasıl geldi?' İnsanlar binaları yapıp boş mu tutuyor? İçini depo olarak mı kullanıyor? Burada üretim var, burada yatırım var."

Organize Sanayi Bölgelerine desteklerde bulunduklarını ve yatırıma hazır hale getirdiklerini kaydeden Varank, sanayicilere, yatırımcılara teşvik belgesi verdiklerini aktardı.

- "2018'DE 540 OLAN FABRİKA SAYISI ŞU ANDA 820"

Girişimci ve sanayicilerin yatırımlarıyla Türkiye'nin ihracatta önünün açıldığını dile getiren Bakan Varank, ticaretteki canlılığın diğer sektörlerin de önünü açtığını ifade etti.

Özel sektör ve kamu beraber hareket ettikçe başarı hikayelerini görmeye devam edeceklerini dile getiren Varank, şunları anlattı:

"O '20 senede ne yaptınız ki, Türkiye'de fabrika mı açılıyor?' diyenler bir zahmet gelsinler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etsinler. Türkiye'de üretim oluyor mu, yatırım oluyor mu, sanayi var mı, yok mu? Gelsinler gözleriyle görsünler. Siz onları güzel ağırlarsınız değil mi? Etrafı gösterirsiniz, kendi yatırımınızı gösterirsiniz. Haier'in beyaz eşya fabrikasını gösterirsiniz. 2018'de 540 olan fabrika sayısı şu anda 820. Zaten biliyorsunuz uydu fotoğraflarını paylaştım. Dedim ki 'Eğer Türkiye'de sanayi olmuyorsa, yatırım olmuyorsa Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi o halden bu hale nasıl geldi?' İnsanlar binaları yapıp boş mu tutuyor? İçini depo olarak mı kullanıyor? Burada üretim var, burada yatırım var."

Etiketler : bakan varank asgari ücret cumhurbaşkanı başkan erdoğan
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