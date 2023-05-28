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28 Mayıs 2023 Pazar 14:48:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 14:48:00

Bakan Varank, yürüme zorluğu çeken 70 yaşındaki kadını Togg ile sandığa getirdi

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Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yürüme güçlüğü çektiği için ilk seçimde oy veremeyen 70 yaşındaki Hatice Sevinç'i Anadolu rengi Togg'la Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evinden alarak Şehit Bkm. Onb. Tolga Taştan İlkokulu'na getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk turda yürüme güçlüğü çektiği için oy kullanamayan 70 yaşındaki Hatice Sevinç'i Türkiye'nin yerli akıllı otomobili Togg ile oy kullanacağı okula getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hürriyet Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda oyunu kullandı. İlk turda yürüme rahatsızlığı çektiği için oy kullanamayan 70 yaşındaki Hatice Sevinç'i Togg ile sandığa getiren Bakan Varank, ardından 3148 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanmanın ardından okul bahçesinde açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk demokrasi tarihi açısında önemli bir günde tekrar sizlerin huzurundayız. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için vatandaşlarımız sandığa gidiyor. Her bir vatandaşımız aziz oylarını kullanmak için yurdumuzun dört bir yanında sandıklara gidiyorlar. Bizde biraz önce oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.

Milletin her zaman doğru kararı vereceğinin altını çizen Varank, "Milletimizin takdirinin üzerinde hiçbir takdir yoktur. Bu manada bugün sandığa giden vatandaşlarımızı da önümüzdeki 5 yıllık süreçte yeni Cumhurbaşkanının seçmiş olacaklar. En güzel neticenin sandıktan çıkacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. 'Bir oydan ne olur' dememek lazım. Mutlaka sandığa giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirsinler. Demokrasi sağlıklı işlediğinde en güzel neticeler ortaya çıkıyor. Her partiden arkadaşlarımız sandıkta görev yapıyorlar" diye konuştu.

Bugün kendileri açısından farklı bir anlamın olduğuna değinen Bakan Varank, "Seçim çalışmaları vesilesiyle Bursa'yı sokak sokak, cadde cadde gezerken Kozahan'da denk geldiğimiz genç arkadaşımız bize şöyle bir sitemde bulunarak; 'Bizim ninemiz oy kullanmak istedi ama biz onu sandığa götüremedik' dediler. Bizde kendilerine bir söz vermiştik. Seçim günü Hatice teyzemizin oyunu kullanmasına yardımcı olalım istedik. Her bir vatandaşımızın oyu çok değerli. Hatice teyzemizi de bugün Togg ile oy kullanamaya getirdik. Biraz önce o da oyunu kullandı. Kendisinin yüzünden ne kadar memnun olduğunu da görmüş olduk. Vatandaşlarımızla aynı anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz. Ben görevlerini sürdüren, güvenlik, sandıktaki arkadaşlarımıza ve sağlıklı demokrasiyi haberleştiren siz değerli basın mensupları arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde akşam neticeleri almış olacağız. Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Varank Oy kullanma Hatice Sevinç
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