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26 Haziran 2020 Cuma 15:37:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 16:07:00

Bakan Varank duyurdu: Temmuz sonuna kadar uzatıldı...

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank," Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Varank, corona virüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili, "TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı. " dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ayrıca corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Varank, "TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri" diye konuştu.

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