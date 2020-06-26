Bakan Varank duyurdu: Temmuz sonuna kadar uzatıldı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı. " dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ayrıca corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Varank, "TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri" diye konuştu.