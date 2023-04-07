07 Nisan 2023 Cuma 16:35:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 16:35:00
Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı
Kaynak: AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul Anadolu yakasındaki programına Togg'un Anadolu rengi aracıyla geldi.
Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları bugün itibari ile kabine üyelerine teslim edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki programlarında makam aracı olarak ilk kez Togg'u kullandı.
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