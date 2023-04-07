Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı

Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları bugün itibari ile kabine üyelerine teslim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki programlarında makam aracı olarak ilk kez Togg'u kullandı.