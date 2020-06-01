Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin, mayıs ayında dip seviyeden döndüğünü, koronavirüs tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma beklediklerini açıkladı.
Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs'ta dip seviyeden döndü. Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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