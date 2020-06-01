Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs'ta dip seviyeden döndü. Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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