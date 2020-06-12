Bakan Varank duyurdu: Koronavirüse karşı çok önemli bir ilacı ürettik

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12 Haziran 2020 Cuma 09:20:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 10:06:00

Son dakika: Bakan Varank müjdeyi duyurdu: Çok önemli bir ilacı ürettik

Kaynak: AA

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Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19' karşı devam eden 17 proje hakkında yaptığı açıklamasında, "Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.

Varank, yerli sentez ilaçla ilgili, "Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici.Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor." ifadelerini kullandı.

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