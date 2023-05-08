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08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:42:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:42:00

Bakan Varank: HDP'liler vatandaşlarımıza saldırdı

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grubun Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırısına ilişkin, 'Benim bir mobil led aracım var. Bursa'nın meydanında duruyor. Bu akşam üzeri bizim mobil led ekranımıza ve onun önünde Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingini izleyen vatandaşlarımıza HDP'liler saldırdı.' ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa Kent Meydanı'nda yer alan mobil seçim aracı önünde bulunan vatandaşlara, bir grup HDP'li tarafından saldırı düzenlendi. Bakan Varank, katıldığı televizyon programında, konu hakkında açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN MİTİNGİNİ İZLEYEN VATANDAŞLARIMIZA SALDIRDILAR

"Ben detaylara bakamadım. Tabii ki şiddetin siyaset meydanlarında, miting meydanlarında olması kabul edilebilir bir husus değil. Ama bakın ben de gelirken moralim bozuk geldim. Çünkü benim bir mobil led aracım var. Bursa'nın meydanında duruyor. Bu akşam üzeri bizim mobil led ekranımıza ve onun önünde Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingini izleyen vatandaşlarımıza HDP'liler saldırdı. Bugün onların mitingi varmış. Oradan ayrılan HDP'liler bizim meydanda Sayın Cumhurbaşkanımızı izleyen vatandaşlarımıza saldırmışlar. Yani birkaç arkadaşımıza çakmak vesaire öyle şeyler isabet etmiş. Yani çok ciddi bir şey yok ama şunu söylemek istiyorum, bakınız biz eğer şiddete karşı olacaksak, burada gerçekten ikircikli bir tavır göstermememiz lazım."

OLAYLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bursa Kent Meydanı'nda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Yeşil Sol Parti'nin Bursa'da düzenlediği mitinginden ayrıldığı belirtilen bir grubun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank'ın mobil seçim aracı ve önünde bulunanlara saldırması yer aldı.

Kayıtlarda, partililerin, Cumhur İttifakı mensuplarına Yeşil Sol Partisi ve HDP flama sopalarıyla saldırıyı gerçekleştirdikleri görüldü.

Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Cumhur İttifakı Yeşil Sol Parti
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