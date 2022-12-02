Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, küsurat oy oranına sahip olmasına rağmen akılalmaz koltuk taleplerinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Davutoğlu'nun temsiliyetinin çok üstünde olan isteklerini ti'ye aldı.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, küsurat oy oranına sahip olmasına rağmen akılamaz koltuk taleplerinde bulundu.
Altılı masa eğer iktidar olursa hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem de milletvekili olmak istediğini vurgulayan Davutoğlu sözleriyle şaşkına çevirdi.
Karar'a konuşan Davutoğlu'nun ilginç açıklamaları şöyle: Altılı masanın tüm liderlerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabinede görevde almaları gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu görev milletvekili olma vasfını yitirmeyi de beraberinde getireceği için onu da iç tüzük ile aşacağız.
BAKAN VARANK TİYE ALDI: YANINA SUYUNDAN KOYDUN MU TAMAM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Davutoğlu'nun siyasi gücüyle ters orantıya sahip isteklerini ti'ye alarak, "Oradan milletvekilliğini ver, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı da olsun, yüzde 1 alan partiye hazine yardımını da ekle, yanına suyundan da koydun mu... tamam." diye yazdı.
- "Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
- İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklamalar
- Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
- 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
- PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
- Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de