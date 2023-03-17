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17 Mart 2023 Cuma 14:57:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 14:57:00

Togg'a yoğun ilgi: İlk 24 saatte 17 bin 275 ön sipariş

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Togg ön sipariş başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş geldiğini açıkladı.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin TL'yi aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Türkiye'de ilk defa uçtan uca dijital satış sürecini deneyimleme fırsatı bulacak kullanıcılar, öncelikle "Togg.com.tr" veya Trumore uygulamasından "Akıllı Cihaz Konfigüratörü"ne girip cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek.

BAKAN VARANK SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 ön sipariş geldiğini açıkladı.

28 MART'TA NOTER HUZURUNDA DİJİTAL ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Konfigürasyonu tamamlayanlar, özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Togg e-Cüzdan'ı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Togg e-Cüzdan'ını yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Etiketler : T10X Ön sipariş sözleşmesi Togg e-Cüzdan Togg websitesi

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