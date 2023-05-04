Bakan Varank: 14 Mayıs, Türkiye'nin kader seçimi olacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Başköy Tesislerine "Kapadokya" renkli Togg ile gelen Bakan Varank, zeytin fabrikasında akşam vardiyasında çalışan işçiler ile bir araya geldi. Sıraya girip karavanadan yemek alan Varank, ardından işçilerle birlikte yemek yiyip sohbet etti. Mustafa Varank, daha sonra işçilerle fotoğraf çektirdi.

Burada işçilere hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, zaman zaman yabancı şirketlerle, global markalarla ve Türkiye'de yatırım yapan firmalarla bir araya geldiğini hatırlattı.

O firmalara "Niye Türkiye'yi tercih ediyorsunuz?" diye sorduğunu ifade eden Varank, "Bana ilk söyledikleri şey şu oluyor. 'Biz dünyada Türk işçisi, Türk emekçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik. Bizim fabrikalarımıza gelip çalışan insanlar adeta kendi iş yerlerinde gelip çalışıyormuş gibi bizim şirketlerimizi, firmalarımızı sahipleniyorlar. Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz.' Onun için istediğiniz yatırımı yapın, istediğiniz kadar finansmanınız olsun ama o tesislerde emek verecek helal kazanç elde etmek için ter dökecek vefakar, cefakar emekçileriniz yoksa o müesseseler hiçbir işe yaramaz. Onun için biz emekçi kardeşlerimizin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz." dedi.

- "MİLLETİYLE BERABER HAREKET EDEN LİDERLER GEREKİYOR"

Bakan Varank, dünyanın, pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, emtia fiyatlarındaki artışlar, enerji krizi gibi sıkıntılı süreçlerden geçtiğini hatırlatarak, "Dünyanın geleceği daha iyiye gitmeyecek. Daha büyük sıkıntılar, daha büyük çatışmaları dünya bekliyor. Böyle çalkantılı, fırtınalı bir dönemde bu Türkiye gemisini sağ ve salimen yüzdürebilmek lazım. Bunun için tecrübe gerekiyor. Fedakarlık gerekiyor. Bunun için milletiyle beraber hareket eden liderler gerekiyor. Biz bugüne kadar 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gemiyi salimen bu sularda yüzdürmeyi başardık. Bunu yaparken ülkemize katma değer kazandırdık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Sıkıntılar çıktığında 'Emekçi kardeşlerimizin alım gücünü nasıl yükseltiriz' diyerek asgari ücretle ilgili düzenlemeler yaptık. Asgari ücretten vergiyi kaldırdık." diye konuştu.

- "MİLLETİMİZ 14 MAYIS'TA DOĞRU TERCİHİ YAPACAKTIR"

AK Parti'nin sıkıntıları çözmek için mücadele ettiğini vurgulayan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sıkıntıları çözme iradesi, bunları çözmek için yanıp tutuşma iradesi emin olun Türkiye'de bir tane liderde var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bir seçim dönemine gidiyoruz. 14 Mayıs, Türkiye'nin kader seçimi olacak. Biz Türkiye'yi tam bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olarak mı göreceğiz, yoksa yabancı ülkelerin ağzının içine bakan, başka ülkelerin kuyruğuna takılan bir ülke olarak mı bu güzel memleketimiz yoluna devam edecek? Bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz. İnanıyoruz ki bizim milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz şimdiye kadar nasıl doğru tercih yaptıysa 14 Mayıs'ta da doğru tercihi yapacaktır."

- "BU SEÇİMLERDE EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ DOĞRU TERCİHİ YAPACAKTIR"

Yeni projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarında her zaman AK Parti'nin karşısında duran bir kitlenin olduğunu vurgulayan Mustafa Varank, bunlara aldırış etmediklerini ve kararlılıkla yollarına devam ettiklerini aktardı.

Vatandaşların üreten ve taş üstüne taş koyanla, engelleyen ve durdurmaktan yana olanların arasındaki farkı görmesini önemsediklerine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şunları kaydetti:

"Biz muhalefete baksaydık şu anda Türkiye'nin otomobili olur muydu? Olmazdı. Burada şehir hastanemiz var değil mi? Bunlar şehir hastanelerinin aleyhine ne kadar konuştular biliyorsunuz değil mi? Biz bunların ağzına baksaydık, Türkiye'nin bir şehir hastanesi olur muydu? Olmazdı. Osmangazi Köprüsü'nü biliyorsunuz değil mi? Şimdi biz bunların ağzına baksak, lafını dinlesek Türkiye'nin bir Osmangazi Köprüsü olur muydu? Olmazdı. Osmangazi Köprüsü Bursa'ya hizmet etmiyor mu? Şehir hastanesi Bursa'ya hizmet etmiyor mu? Türkiye'nin otomobilinde binlerce emekçi kardeşimiz gelir elde edip evlerine ekmek götürmüyor mu? Maalesef bunları kavrayabilecek bir muhalefet yok. Bu seçimlerde de Allah'ın izniyle özellikle emekçi kardeşlerimiz emeğin kıymetini bilen, alın terinin helalliğini bilen doğru tercihi yapacaktır."

Bakan Varank'a Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile partililer eşlik etti.