Bakan Uraloğlu'ndan "Zengezur Koridoru" açıklaması

Bakan Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası tarafından İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu kapsamında, Türk ve Azeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özellikle iki gün boyunca düzenlenecek Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Uraloğlu, "Esasında bu sadece bir taşımacılık ya da lojistik forumu değil. Ülkelerimiz arasındaki, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ve gözlemcileri arasındaki her türlü ilişkinin geliştirilmesine de vesile olacaktır, katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için kıymetli buluyorum. Bütün bakanlık ve ilgili ekiplerimizle beraber yakın takipteyiz ve katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin stratejik konumuna dikkati çeken Uraloğlu, "Baktığımız zaman Anadolu coğrafyası, Türkiye coğrafyası lojistik olarak, stratejik olarak gerçekten dünyada ayrı bir koruma sahip. Orta Asya'dan çıktığınızda, Uzak Doğu'dan çıktığınızda siz Avrupa'ya ulaşacaksanız burası vazgeçilmez koridorlardan bir tanesi ve en önemlisi." değerlendirmesinde bulundu.

"Kısa zamanda Zengezur Koridoru'nu da hayata geçirmeye çalışıyoruz"

Kuzey Koridor'un şu anda işlevsel olmadığını ve orada kış ve coğrafya şartlarının o koridoru ne kadar yetkin ya da etkili kılacağının da bir tartışma konusu olduğunu dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi Orta ve Güney Koridor kalıyor. Burada tabii Güney Koridor'a baktığımızda daha çok deniz taşımacılığıyla ilgili bir ağırlık var. Ama Orta Koridor'a baktığınızda esasında bütün disiplinlerin tam da modlar arası taşımanın olduğu bir koridor.

Türk dünyasını hem birbiriyle bağlayacak olan hem Türk dünyasının hem de Uzak Doğu'nun Avrupa'ya bağlantısını sağlayacak olan önemli bir koridor daha var. Bu da Zengezur Koridoru. Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor. Türkiye tarafında önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda çalışmalara inşallah başlayacağız. Ermenistan topraklarındaki Zengezur Koridoruyla ilgili de bir aşama kat ettik ve orada da inşallah çalışmaları Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye olarak da takip ediyoruz. Kısa zamanda onu da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla orası da Orta Koridorun önemli alternatiflerinden bir tanesi olacaktır."