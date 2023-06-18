Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Zengezur Koridoru'nda mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Zengezur Koridoru'nun, Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla, Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak. Orta Koridor'un etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek iş birlikleriyle ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacak. Ayrıca bölgede oluşacak yük hareketliliğinin ülkemizin Kafkasya sınırındaki illerinin ekonomik olarak güçlenmesinde ve bilhassa lojistik sektörüne yönelik istihdam sayılarının artışına olumlu etkileri olabileceği planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hattın Ermenistan sınırına kadar olan kısmının inşaatının devam ettiğini, Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordubad iline uzanan 166 kilometrelik yeni demir yolu inşa edileceğini bildirdi.

Hattın Ermenistan kısmının Zengezur bölgesinden geçecek olan 43 kilometrelik bölümünün inşaatı için Azerbaycan ile Rusya arasında görüşmeler yapılacağını aktaran Uraloğlu, demir yolu hattıyla paralel olarak kara yolu hatlarının da devreye girmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

BÖLGESEL TİCARETE OLUMLU YANSIYACAK



Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlayacak olan Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi kapsamında, iki ülke arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Ordubad'dan Nahçıvan'ın kuzeyinde bulunan Velidağ istasyonuna kadar olan 158 kilometrelik hat kapsamlı olarak tamir edilecek. Ayrıca hat, Velidağ'dan Ermenistan sınırına kadar 14 kilometre uzatılacak. Bu sayede Kars-Tiflis-Bakü üzerinden Gürcistan'a bağlanan yapıya alternatif olarak Kars-Dilucu üzerinden Nahcivan'a bağlanarak koridora erişmek mümkün olabilecek."

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı, Türkiye'ye bağlayan sosyoekonomik, jeopolitik ve jeostratejik özelliklere sahip olması, Rusya, Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demir yolu ağını genişletmesi dolayısıyla bölgesel ticarete olumlu yansıyacağının altını çizdi.