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25 Aralık 2023 Pazartesi 11:38:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 11:38:00

Bakan Uraloğlu: Yeni piste dünyanın en geniş gövdeli uçakları inebilecek

Kaynak: TRT Haber

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti bugün açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 540 metre uzunluğundaki ve 60 metre genişliğindeki pistin dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği bir pist olduğunu söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılacak.

Bakan Uraloğlu, açılış öncesi açıklamalarda bulundu:

"Mevcut pistimiz kapasitesini doldurdu. Günlük 700-750 uçuş var. İkinci pistin yapılması ihtiyacı doğdu. Yeni yaptığımız pistimiz 3 bin 540 metre uzunluğundaki pistin genişliği 60 metre. Dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği bir pist. Pistin yanında 3 adet taksi yolu var. Bunları inşallah bugün sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açmış olacağız."

"YENİ PİSTİN YAPILMASININ ARDINDAN BİRKAÇ YILDA 40 MİLYONU GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Uraloğlu, 2024 yılında yolcu kapasitesinin de artacağını belirterek şunları söyledi:

"Burda halihazırda yolcu kapasitemiz 40 milyon. Yeni pistin yapılmasının ardından birkaç yılda 40 milyonu geçmiş olacağız. 40 milyonu geçtiğimiz anda yeni bir terminal ihtiyacı da olacak bunları da planlıyoruz. 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. 3 tane havalimanında da yapım çalışmaları devam ediyor. Bu yıl 216 milyon yolcuya hizmet etmiş olacağız. Halihazırdaki kapasitemiz Türkiye genelinde 337 milyon civarında. 2024 yılında ciddi miktarlarda artış gösterecek. Biz de bunun alt yapısını planladık.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu sabiha gökçen havalimanı pist
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