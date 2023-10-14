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14 Ekim 2023 Cumartesi 17:33:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 17:33:00

Bakan Uraloğlu: Ülkemiz Avrupa'da 6. dünyada 8. hızlı tren işletmecisi oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemiz Avrupa'da 6. dünyada 8. hızlı tren işletmecisi oldu." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattının Yenice şantiyesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Demir yollarında yepyeni bir dönem başlattık

Ülkemiz Avrupa'da 6. dünyada 8. hızlı tren işletmecisi oldu

2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza 2023 yılı itibarıyla 2 bin 250 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere 3 bin kilometre yeni yol ekledik.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmara'ya alternatif ikinci bir demiryolu hattımız olacak

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : abdulkadir uraloğlu hızlı tren proje
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