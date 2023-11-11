Bakan Uraloğlu: "Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık"

Uraloğlu, bazı açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Daha sonra tarihi belediye binasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya gelen Uraloğlu, aynı yerde İl İstişare Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, Gazze'de 36 gündür dünyanın gözü önünde Filistin halkına katliam yapıldığını söyledi.

Uraloğlu, binlerce çocuk ve sivilin yaşamını yitirdiği bu zulme özellikle Avrupalı ülkeler başta olmak üzere Batı dünyasının ses çıkarmadığını, tersine destek verdiğini gördüklerini dile getirdi.

Ukrayna'da yaşananlara "insanlık suçu işleniyor" diye bağıranların söz konusu Müslümanlar olunca sustuğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'de insanlığı çiğniyor. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalıyor. Neden Ukrayna'da sivillerin gıda, su ve ilaca erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil? Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu insanlık ayıbına susmadı ve onun liderliğinde Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Türkiye, bu zamana kadar din, dil ve ırk ayrımı yapmadan nasıl dünyada zulme uğrayan tüm toplumların yanında olduysa, bugün de olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu savaşın kalıcı barışa giden yolu açması için Türkiye sorumluluk almaktan asla kaçınmayacaktır. Canıgönülden inanıyorum ki Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları bu zulüm yakında son bulacak, bu anafordan, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde atılan adımlarla çıkacaktır."

"TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'NIN 6'NCI, DÜNYANIN 8'İNCİ YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİSİ YAPTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 21 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 194 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüleri ile İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini anlattı.

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yolların uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 100 kilometrenin üstüne taşıdıklarını dile getirerek, "1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Köprülerimizin uzunluğunu 311 kilometreden 763 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu ise 50 kilometreden 724 kilometreye yükselttik." diye konuştu.

Demir yolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza, 2023 yılı itibarıyla, 2 bin 250 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray'ı inşa ederek Londra'dan Pekin'e uzanan 'Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesini sağladık. Havacılık alanında ülkemize çağ atlattık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'e, dış hat uçuş ağımızı 60'tan 343 noktaya yükselttik. 149 olan liman sayımızı ise 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 85'e çıkardık. Genişbant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,1 milyona ulaştı. Genişbant internet altyapısını sağlayan fiber optik kablo uzunluğumuz ise 88 bin kilometreden 536 bin kilometreye çıktı."

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da ulaştırma ve altyapı alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını ve tüm projeleri yakinen takip ettiklerini kaydetti.

Uraloğlu, Bursa'ya kazandırılan ulaşım projelerine de değinerek, "Bugün itibarıyla 19 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Bunlar arasında devam eden önemli kara yolu projelerimizden biri de bu yılın başında çalışmalarını başlattığımız TEKNOSAB Köprülü Kavşağı ve Zeytindağı Yolu'dur. Proje ile Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Bursa'daki demir yolu yatırımlarını da anlatan Uraloğlu, "Bursa'yı Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Projesi ile demir yoluyla kavuşturuyoruz. Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Bursa-Yenişehir, Bandırma-Bursa ve Yenişehir-Osmaneli kesimlerinde toplam 201 kilometrelik hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Bursa'da devam eden Emek-YHT Gar-Bursa Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi ile ilgili son durumu da paylaştı.

Ülkenin her noktasını "Türkiye Yüzyılı Vizyonu"nda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapılarıyla donatmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak internet altyapısından, uydu sistemlerine, uluslararası taşımacılığın belkemiği olan tüm ulaşım modlarında hızlı, konforlu projeler gerçekleştirmek için ekip olarak çalışıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ulaşım ve iletişim projelerinin, ülkemizi uluslararası alanda daha rekabetçi kıldığını görmek, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Toplantının ardından tarihi belediye binasından AK Parti İl Başkanlığı'na yürüyen Uraloğlu, güzergahtaki esnafla selamlaştı, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.