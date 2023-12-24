24 Aralık 2023 Pazar 16:24:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 16:24:00
Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın açıklaması düzenledi. Bakan Uraloğlu, yeni pistin açılmasıyla beraber yolcu sayısında yüzde 21 artış olacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın açıklaması düzenledi.Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 21 artış olacak.Tüm üst yapı tesislerini çağın en son teknolojisiyle yeniledik. İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3540 metre uzunluğundaki ikinci pistiyle en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecek.
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