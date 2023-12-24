Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın açıklaması düzenledi.

Yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 21 artış olacak.

Tüm üst yapı tesislerini çağın en son teknolojisiyle yeniledik. İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3540 metre uzunluğundaki ikinci pistiyle en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecek.

Detaylar geliyor...