VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik mesajı
RTÜK'ten televizyonlara "terörle mücadele" konusunda özen uyarısı
AK Parti'den istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği
Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini test etti
Şehit Karaca'nın komutanıyla duygulandıran görüntüsü
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 424'e yükseldi
24 Aralık 2023 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 14:38:00

Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini test etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini yerli otomobil Togg ile test etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması bekleniyor.

Açılış öncesi bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Kenan ve Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte test sürüşleri ve yarış yaptı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yarış öncesi Kenan Sofuoğlu'na, "Bu sefer ben iddialıyım. İkinciliği bırakmayacağım. Bir aileden birincilik bir kişiye yeter, ikinciliği de biz alalım "dedi.

İkili birbirlerine başarılar dileyerek yarışa başladı. Kenan ve Zayn Sofuoğlu yarışı birinci tamamlarken, Bakan Uraloğlu ise ikinci olarak bitirdi. Bakan Uraloğlu test sonrası Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistteki uçağın kokpitine girdi.

Ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Zayn Sofuoğlu ile de bir yarış yaptı. Uraloğlu, yarışı kazanan Zayn Sofuoğlu'nu tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu recep tayyip erdoğan sabiha gökçen havalimanı togg
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX