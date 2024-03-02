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02 Mart 2024 Cumartesi 18:04:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 18:04:00

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Seyahat süresini 45 dakikaya düşecek

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuk 1 saat bile sürmeyecek. Antalya'dan 45 dakikaya Alanya'ya gidilebilecek." dedi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Kepez ilçesindeki Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Bakanlık olarak 2002'den bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 181 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, Antalya'nın bölünmüş yolunu 197 kilometreden 715 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.

Antalya Batı Çevre Yolu'nu bitirerek hizmete sunduklarını hatırlatan Uraloğlu, Kuzey Çevre Yolu'nda da köprülü kavşaklar inşa ederek trafik sıkışıklığını rahatlattıklarını vurguladı.

Uraloğlu, Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu da tamamlayarak ve Phaselis Tüneli'ni hizmete açarak kentin batısındaki turizm merkezlerine ulaşımı rahatlattıklarını dile getirdi.

Antalya-Alanya arası seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak 122 kilometrelik otoyol ihalesini gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuk 1 saat bile sürmeyecek. Antalya'dan 45 dakikaya Alanya'ya gidilebilecek." diye konuştu.

Antalya Şehir Hastanesi'nin 5 kilometrelik bağlantı yollarını yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, yoldaki kavşaklarla ilgili de planlamaları olduğunu aktardı.

Antalya'ya önemli hizmetler yapmaya devam edeceklerini anlatan Uraloğlu, "Bu hizmetleri daha güzel yapabilmek için mutlaka büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeler ile uyum içerisinde çalışmaya ihtiyaç var. Yetki verdiniz, AK Parti belediyeleri olarak size hizmet ettik. 5 yıl ara verdik. 31 Mart'ta Hakan Tütüncü kardeşimiz ile yeniden 'Antalya' diyecek miyiz? Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

Etiketler : otoyol ulaşım ANTALYA
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