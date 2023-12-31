Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya İkizce TOKİ Yolları Yapım İşi Şantiyesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabilmektedirler." dedi.

Bakan Uraloğlu, "Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluklarını yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirlerini arttırmak için deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.