Bakan Uraloğlu: Konteyner kentlerde vatandaşlarımız kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabilmektedirler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabilmektedirler." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya İkizce TOKİ Yolları Yapım İşi Şantiyesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabilmektedirler." dedi.
Bakan Uraloğlu, "Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluklarını yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirlerini arttırmak için deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
- Gazze'den 292 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi
- Adalet Bakanlığından icra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulamayla ilgili rehber
- Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor
- 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
- Hatay Kumlu'da 303 ve Arsuz'da 1186 deprem konutu inşa ediliyor
- "Konteyner kentlerde vatandaşlarımız kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabilmektedirler"