"İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor"

Bakan Uraloğlu: İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattında incelemelerinin ardından, Gayrettepe istasyonunda açıklamalarda bulundu.

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı @a_uraloglu: İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor https://t.co/3uEKrW096f pic.twitter.com/UpuC0AdW4M — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 20, 2024

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...