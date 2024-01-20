Bakan Uraloğlu: İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattında incelemelerinin ardından, Gayrettepe istasyonunda açıklamalarda bulundu.
#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı @a_uraloglu: İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor https://t.co/3uEKrW096f pic.twitter.com/UpuC0AdW4M— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 20, 2024
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor." dedi.
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