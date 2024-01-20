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"İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor"
20 Ocak 2024 Cumartesi 11:20:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 11:20:00

Bakan Uraloğlu: İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattında incelemelerinin ardından, Gayrettepe istasyonunda açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : abdulkadir uraloğlu gayrettepe istanbul havalimanı metro
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