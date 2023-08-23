Bakan Uraloğlu: "elikhan yolunun ihalesini 2023 yılında yapmış, 2024 yılında da çalışmalara başlamış olacağız
Kaynak: IHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da katıldığı kavşak açılışında, "Çelikhan yolunun ihalesini de 2023 yılında yapmış olacağız. 2024 yılında da inşallah çalışmalara başlamış olacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı Adıyaman Otogar Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün Otogar Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm toplu temel atma töreniyle birleştirdik. Farklı seviyeli kavşağımız yaklaşık 320 milyon liraya mal oldu. Yaklaşık 2,5 kilometrelik Çelikhan yolumuzun bağlantısını da aynı çerçevede sağlayacağız. Orada kamulaştırma problemleri var. Onları da çözüp bu bağlantıyı da tamamlayacağız. Çelikhan yolunun ihalesini de 2023 yılında yapmış olacağız. 2024 yılında da inşallah çalışmalara başlamış olacağız. Yapmış olduğumuz farklı seviyeli köprülü kavşağın hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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