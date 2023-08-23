Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı Adıyaman Otogar Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün Otogar Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm toplu temel atma töreniyle birleştirdik. Farklı seviyeli kavşağımız yaklaşık 320 milyon liraya mal oldu. Yaklaşık 2,5 kilometrelik Çelikhan yolumuzun bağlantısını da aynı çerçevede sağlayacağız. Orada kamulaştırma problemleri var. Onları da çözüp bu bağlantıyı da tamamlayacağız. Çelikhan yolunun ihalesini de 2023 yılında yapmış olacağız. 2024 yılında da inşallah çalışmalara başlamış olacağız. Yapmış olduğumuz farklı seviyeli köprülü kavşağın hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.