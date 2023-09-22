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22 Eylül 2023 Cuma 18:29:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 18:29:00

Bakan Uraloğlu, Cezayir'in sembol alanlarını ziyaret etti

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyetle Cezayir'in sembol alanlarını ziyaret etti.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın da eşlik ettiği Bakan Uraloğlu, ilk olarak Cezayir Ulu Camii'ni gezdi.

Uraloğlu'nu, Cezayir Ulu Cami Başkanı ve Devlet Bakanı Şeyh Muhammed Memun el-Kasımi el-Hüseyni karşıladı.

Caminin ana kısımlarını gezen Uraloğlu, Bakan Hüseyni'den bilgi aldı.

Uraloğlu ve beraberindeki heyet hatıra fotoğrafı çekildikten sonra camiden ayrıldı.

Cezayir Şehit Makamı'nı da ziyaret eden Uraloğlu, burada, Fransız sömürgesi döneminde öldürülen Cezayirliler için dua etti, ruhlarına Fatiha okudu.

Uraloğlu, başkent Cezayir'in yüksek bir tepesinde bulunan Şehit Makamı'nda hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Bakan Uraloğlu'nun son durağı ise Cezayir'deki Bilkaidiyye el-Hibriyye Tarikatı Zaviyesi oldu.

Cezayir Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Şeyh Yusuf Bilmehdi ile Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh'un eşlik ettiği Uraloğlu, cuma namazını zaviyede eda etti.

Uraloğlu, daha sonra Bakan Rahruh ve Büyükelçi Küçükyılmaz'ın eşliğinde geldiği başkent Cezayir'deki Huvari Bumedyen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Cezayir'den ayrıldı.

Dün Cezayir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa, Balıkçılık, Deniz Ürünleri Bakanı Ahmed Badani ve Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Rahruh ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu cezayir cezayir-türkiye
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