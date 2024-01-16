"BTK ile YÖK arasındaki protokol istihdamı artırmak adına büyük faydalar sağlayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK'de düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24" etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlere acil şifalar dileyen Uraloğlu, "Ülkede 85 milyonun güven ve huzur içinde yaşaması için gözlerini kırpmadan şehit düşen tüm kahramanları, bu güzel toprakları vatan kılan ecdadı, rahmet ve minnetle anıyorum. Her birine minnet borcumuz vardır. İşte bu borcu, daha çok çalışarak, ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokarak ödeyebiliriz. Öyle kritik bir dönemde yaşıyoruz ki terör örgütü PKK ile birlikte bölgemizdeki tüm terör örgütlerinin tek hedefi büyüyen, gelişen bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Son 300 yıldır ne zaman başımızı kaldırsak türlü operasyonlara, çeşit çeşit tuzaklara, ihanetlere maruz kalıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi her geçen gün perçinliyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, güvenlik güçlerinin mücadelesiyle savunma sanayi, teknoloji, bilişim ve akademi alanında yapılan çalışmaları birbirinden ayırmadıklarını dile getirdi.

Yapay zeka teknolojilerinin birçok alanda konuşulduğuna işaret eden Uraloğlu, bu teknolojilerin dünya genelindeki ekonomik büyüklüğünün bu yıl 250 milyar doları aşmasının, 2030'da ise 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Uraloğlu, yapay zekanın, hayatın her safhasında kullanıldığına dikkati çekerek, yapay zeka teknolojilerinin, bir insanın yapabileceği birçok görevin daha fazla veriyle daha hızlı şekilde yapılmasına imkan tanıdığını ifade etti.

"YAPAY ZEKANIN SUNDUĞU İMKANLAR KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER TARAFINDAN DA KULLANILABİLİYOR"



Yapay zeka projelerinin sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi için güçlü bir siber güvenlik altyapısına ihtiyaç duyulduğunu belirten Uraloğlu, "Maalesef yapay zekanın sunduğu imkanlar kötü niyetli kişiler, yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından da kullanılabiliyor. Artık enerji, bankacılık ve finans, ulaşım ve iletişim altyapılarına zarar vermeyi hedefleyenler, bilinçli organize saldırılarını ilk ve yoğunluklu olarak internet aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışıyor. Çünkü maliyeti düşük olan siber saldırıların tahribatı çok daha büyük olabilmektedir. Geçtiğimiz yıl yapay zeka yardımıyla Cumhurbaşkanı'mızın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan bir kişi oldu ama failleri süratle tespit edildi ve yakalandı." dedi.

Uraloğlu, yeni teknolojilerin beraberinde büyük riskler de getirdiğine işaret ederek şunları söyledi:

"İşte bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dijital alanda güvenliğini sağlamaya odaklandık. Siber güvenlik konusunda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak, siber tehditlere karşı etkin mücadele yürütüyoruz. Gururla altını çizmek istiyorum ki tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule gibi uygulamalarımızla ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Bugüne kadar kendi yazılımlarımızla sayısız siber saldırıyı engelledik."

Yapay zekanın özellikle elektronik haberleşme ve bilişim alanında çalışan şirketler ve profesyoneller için önemli fırsatlar barındırdığını dile getiren Uraloğlu, bilişim alanında çalışanların yüzde 54'ü, veri mühendislerinin yüzde 35'i ve veri güvenliği uzmanlarının yüzde 26'sının yapay zekadan yararlandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda bilim, sanayi ve teknolojide yakalanan yükseliş trendinin, toplumsal hayatın her aşamasında yapısal değişikliklere neden olduğunu vurgulayarak, "Oxford Insight'ın 2023'te hükümetlerin kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanım açısından ne kadar hızlı olduğunu ortaya koymak amacıyla yayınladığı Hükümet Yapay Zeka Endeksi Raporu'na göre, 193 ülke arasında ülkemiz 47. sıradadır. Güney ve Orta Asya ülkeleri arasındaki sıralamada ise 2. sıradadır. TÜİK'in 2023 verilerine göre ülkemizde 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 18,5'i yapay zeka teknolojilerini kullanmaktadır." diye konuştu.

Yapay zeka ve büyük veri alanlarında yerli ve milli teknoloji üretme kabiliyetlerinin gelişmesine katkı verecek bu zirvenin önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"BTK ile YÖK arasındaki protokolün, Ulusal Yapay Zeka Strateji'mizin en önemli hedeflerinden biri olan yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak adına büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. İşbirliği protokolüyle, BTK Akademi altyapısının ve eğitimlerinin üniversiteler tarafından kullanılması, bu eğitimlerin güncellenmesi, içeriklerinin genişletilmesi ve yükseköğretim programlarındaki derslerle eş değer hale getirilmesi sağlanacak."

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yapay zekanın birçok sistemin geliştirilmesinde kullanıldığını ve iş süreçlerinde kullanılarak maliyeti azalttığını söyledi. Karagözoğlu, yapay zeka ile 5G'nin birlikte çalışarak başka teknolojilerin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş ve BTK Başkanı Karagözoğlu, "yapay zeka" derslerinin üniversite müfredatına eklenmesini de kapsayan işbirliği protokolünü imzaladı.