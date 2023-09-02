Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki Afyonkarahisar ve Uşak kesimlerinin ardından, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki "Eşme-Salihli Projesi T21 Tüneli"nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Banaz-Eşme arasındaki 85,6 kilometrelik güzergahtaki 712 metrelik "V-12 Viyadüğü" ve bölgedeki dolgu çalışmalarını, zemin iyileştirmelerini incelediklerini, Banaz-Eşme arası altyapı işlerinin fiziki ilerlemesinin yaklaşık yüzde 65'e ulaştığını ifade etti.

Eşme-Salihli arasındaki kesimin, 22 bin 730 metre uzunluğundaki 25 tüneliyle hat üzerindeki en zorlu kesimlerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, buradaki 25 tünelden 7'sinin tamamladığını söyledi.

"T1 tüneli Türkiye'de TBM ile açılan en büyük çaplı tünel"

Tamamlanan tünellerden birisi olan "T1" tünelinin 3 bin 47 metre uzunluğu ile Eşme-Salihli arasındaki en uzun ve Türkiye'de TBM (tünel açma makinesi) ile açılan en büyük çaplı tünel olduğunu kaydeden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tünelin kazı çapı 13,77 metre, tünel kaplama betonunun iç çapı da 12,50 metredir. Ayrıca Türkiye'de demiryolu ve güvenlik tünelinin tek kesitte iki katlı olarak inşa edilen ilk tüneldir. Tünelimizin üst katında hızlı tren giderken, alt katta ambulans ulaşımı da sağlanabilecektir. Bu tünelimizin kazı ve segment montaj imalatını, 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir rekora imza attık. Bu tünel inşaatıyla, dünyaya Türk müteahhitlik sektörünün, Türk mühendislerinin ve çalışanlarının zorlu şartlar altında ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdik.Dediğim gibi 25 tünelin 7'sinde çalışmaları tamladık. 8 tünelde çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin portal yapısında çalışıyoruz. Kalan 6 tünelin çalışmalarına da yakında başlamayı planlıyoruz."

"2028'de tamamlanması öngörülüyor"

Eşme-Salihli arasındaki kesimde 4 bin 627 metre uzunluğunda 21 viyadük de inşa edeceklerini kaydeden Uraloğlu, bu kesimdeki altyapı işlerinin fiziki ilerlemesinin yüzde 61,7 olduğunu belirterek, imalatları 2026 yılı başında tamamlanmayı hedeflediklerini söyledi.

Buradan Alaşehir Şantiyesi'ne geçeceklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hattımızın devamında Salihli, Turgutlu, Manisa ve İzmir Menemen var. Salihli-Manisa arası 62 kilometrelik güzergahtaki altyapı işlerinin fiziki ilerlemesi yaklaşık yüzde 60'tır ve bu kesimdeki imalatları da 2024 sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Tüm çalışmaları ise öğlen yaptığımız açıklamada da belirttiğim üzere 2028 yılı içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Hattımız tamamlandığında mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Aynı şekilde demiryoluyla yapılan; Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacaktır. İlk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz."

"Çok önemli bir projeyi hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz"

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın önemine işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'mızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Ülkemizde son 21 yılda gerçekleştirilen bütün yatırımları akla gelebilecek her alanda olduğu gibi ulaştırma alanında da küresel eğilimleri dikkate alarak yapıyoruz. Ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın dinamosu olarak görüyor ve artan demiryolu yatırımlarını da bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak değerlendiriyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'mızın güzergah üzerindeki tüm bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyor, bölgeye ticaret ve turizm açısından büyük hareketlilik kazandıracağını öngörüyoruz. Bu düşüncelerle işçisinden mühendisine projemizin yapımında emeği geçen tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."

Uraloğlu, daha sonra Alaşehir ilçesindeki şantiyede çalışmalar hakkında bilgi aldı.