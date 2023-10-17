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Bakan Uraloğlu, 21 yıl önce makamına mektup yazan PTT çalışanı Keskin'i aradı
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17 Ekim 2023 Salı 13:23:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 13:23:00

Bakan Uraloğlu, 21 yıl önce makamına mektup yazan PTT çalışanı Keskin'i aradı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında makamına mektup yazan PTT çalışanı Kemal Keskin'i görüntülü aradı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 çocuk babası PTT çalışanı Keskin, 21 yıl önce, geleceğe anı bırakmak ve toplumda mektup kavramını canlı tutmak amacıyla kurum tarafından hayata geçirilen "2023'e Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında Bakanlık makamına hitaben mektup yazdı.

PTT Genel Müdür Hakan Gülten, Keskin'in yazdığı mektubu, 28 Eylül'de kurumun Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte Bakan Uraloğlu'na teslim etmişti.

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim 2002'de, "Sayın Ulaştırma Bakanıma, Türkiye Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlar, bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar ve sağlık dolu günler dilerim." ifadelerini kullanarak mektup yazan Kemal Keskin'i görüntülü aradı.

Keskin'e mektubundaki sözlerini anımsatan Uraloğlu, "21 yıl önce bugünü düşünerek, mektup yazmışsın. Çok sağol, çok mutlu oldum. Bu mektubu okumak da bize nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun kendisini aramasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Keskin de mektubu yazdığı tarihte Ardahan PTT Başmüdürlüğünde çalıştığını belirtti.

Keskin, "Aslında herkes eşine, dostuna yazar ancak ben, işimi ve kurumumu çok sevdiğim için kendi Bakanı'ma yazmak istedim. Sayın Bakanı'mız, beni aradığında çok heyecanlandım. Benim için unutulmaz bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu ptt kemal keskin cumhuriyet
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