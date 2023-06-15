Bakan Tunç'tan Zürih'teki provokasyonlara kınama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Başkan Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsviçre'de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve şanlı bayrağımıza yönelik provokasyonu şiddetle kınıyorum. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. İsviçre'den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır."
İsviçre'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve şanlı bayrağımıza yönelik provokasyonu şiddetle kınıyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 15, 2023
Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum.
İsviçre'den beklentimiz bu eyleme...
- Bakan Güler, Yunan mevkiadaşı ile görüştü
- Bakan Tunç'tan Zürih'teki provokasyonlara kınama
- Trump Adalet Bakanlığı ile uzlaşmayı reddetti
- Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor... 2 bin 500 prefabrik ev yapıldı
- Bakan Güler, Fransız mevkidaşıyla görüştü
- Arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 şahsa tutuklama