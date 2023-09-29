Bakan Tunç'tan Gezi savunucusu Kılıçdaroğlu'na tepki: Utanç verici

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Parkı davası kararıyla ilgili, "Yargı kararına saygı duymak gerekir ki o beyanlar, özellikle 'Gezi direnişinin suç olmadığını' söylemek, ona karar vermek Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi değil. Onun suç olup olmadığına karar verecek, Türk milleti adına karar verecek olan bağımsız yargıdır ve bağımsız yargı da karar vermiştir." dedi.

AA'da yer verilen habere göre, Tunç, Kastamonu Valiliğini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay 3. Dairesinin Gezi Parkı davası kararıyla ilgili değerlendirmesini hatırlatması üzerine Tunç, "Ana muhalefet partisi genel başkanının Gezi davasıyla ilgili 'utanç verici' şeklindeki nitelendirmesi bir kere onun açısından utanç verici." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2013'te en parlak dönemlerini yaşadığını, enflasyon ve faizlerin yüzde 5 seviyelerine düştüğünü, büyük projelerin temellerinin atıldığını, IMF ile defterlerin kapatılıp nükleer santral ihalelerinin gerçekleştiğini anlatan Tunç, "Enerjide, ekonomide bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz o parlak dönemde sokakları ateşe vermek isteyen, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmak isteyen bir kesim, Taksim'deki iki ağacı bahane ederek, maksat o iki ağaç değildi, kendileri de bunu zaten ifade ettiler, İstanbul'u ateşe vermeye çalıştılar ve İstanbul'da yaktıkları ateşin bütün Türkiye'yi yakacağını zannettiler ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunu başaramadılar." diye konuştu.

O dönemde sokakların, dükkanların, kamu binalarının ve araçlarının ateşe verildiğini hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"ANAYASA'MIZIN 9. MADDESİ AÇIK, HERKES OKUSUN"

Bakan Tunç, hukuk devletinin duruma el koyduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yargılama süreçleri, istinaf, ardından Yargıtay sürecinde de dün itibarıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi karar verdi. Yargıtayın bu kararında beraat edenler var, cezası onananlar var. Bakıyoruz, 'Beraat edenlerle ilgili memnuniyetimizi belirtiyoruz' diyor aynı kişiler, aynı siyasetçiler. Mahkumiyet alanlar için de 'Kınıyoruz' diyorlar. Böyle bir çifte standart olabilir mi? O da aynı mahkemenin verdiği karar. Dolayısıyla burada yargı bağımsız. Anayasa'mızın 9. maddesi açık, herkes okusun. 'Yargı yetkisi tarafsız mahkemelerce, bağımsız mahkemelerce kullanılır' diyor. Anayasa'mızın 138. maddesi açık. Hiçbir organ, merci ya da kişi mahkemelere talimat veremez, mahkemelerin kararını eleştirebilir ama mahkemeleri, 'Talimatla karar veriyor' şeklinde yaftalayamaz, karalayamaz."



Bağımsız yargının bu konuyla ilgili kararını verdiğinin altını çizen Tunç, "Süreç içerisinde tüm deliller değerlendirilmiştir ve karara varılmıştır. Yargı kararına saygı duymak gerekir ki o beyanlar, özellikle Gezi direnişinin suç olmadığını söylemek, ona karar vermek Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi değil. Onun suç olup olmadığına karar verecek, Türk milleti adına karar verecek olan bağımsız yargıdır ve bağımsız yargı da karar vermiştir. Yargının vermiş olduğu bu karara, 'Talimatla Gezi direnişini suç yaptılar' şeklinde nitelendirmede bulunmak bir ana muhalefet partisi genel başkanına yakışmaz. Yargı kararlarını eleştirelim ama saygı duyalım." değerlendirmesinde bulundu.