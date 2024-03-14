Bakan Tunç'tan 'Eros' açıklaması: 2,5 yıl ceza almasını önemli bir adım olarak görüyoruz

Tunç, Giresun'un Gazi Caddesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Kitap, Kahve ve Genç Ofis'te gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarının Türkiye Yüzyılı'nın temelini attığını söyledi.

Tunç, bu temel atma sürecinin kolay olmadığını vurgulayarak, "22 yıl boyunca temel atmak için uğraşırken, o temeli engellemek için de çok gayretler gösterildi, şer güçler devreye sokulmaya çalışıldı, ülkemiz düşmanları bu Türkiye Yüzyılı'nın başlamaması için çok gayret gösterdi." diye konuştu.

Millet sayesinde buna fırsat vermediklerini dile getiren Tunç, "Yolumuza devam ettik, tüm engelleri aştık, size Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını hazırlamış olduk. Şimdi bundan sonra inşallah sizler Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkacaksınız." ifadelerini kullandı.

- "BU TÜR SUÇ İŞLEYENLERE KARŞI YARGIMIZ BUNLARI KORUYACAK"

Tunç, bir gencin İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kedi "Eros"un öldürülmesiyle ilgili davaya ilişkin sorusu üzerine, davanın daha önce görüldüğünü, 1 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığın, 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini söyledi.

Başsavcılığın buna itiraz ettiğini anlatan Tunç, "Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı haksız buldu ve kaldırdı. Mahkeme tekrar görüldü, bugünkü duruşmada da karar verildi. Sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu ceza paraya çevrilmedi, bu ceza ertelenmedi de. Adli kontrol, yurt dışı çıkış yasağı da verildi sanığa." dedi.

Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Neticede bir hapis cezası verildi, kişinin buna itirazı ama başsavcılığın da itirazı olabilir. Buradaki ceza miktarı konusunda toplum tatminkar değil. Cezanın alt sınırı 6 ay, üst sınırı 4 yıldır bu suçlarda. 6 aydan 4 yıla. Hakimin bu aralıkta takdir etmesi lazım. Ama olayın oluş şekline baktığınız zaman gerçekten vahşice, o videoyu insan olanın izlemesi mümkün değil. Dolayısıyla biz de zaten tepkimizi koymuştuk, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu tepkiyi koymuştu. Tabii yargı neticede, bir mahkeme kararı ama bu kararın neticede itirazı mümkün, istinafı mümkün. Ama şunu da belirtmek lazım, bu tür davalarda, hayvanları korumayla alakalı davalarda hapis cezası olarak bugüne kadarki en yüksek verilen ceza. Bu da olumlu bir adım, bir gelişme 2,5 yıl hapis cezası."

Hayvanların da yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Tunç, "Onların yaşama hakkı da kutsal. Onlar dilsiz canlılar, dolayısıyla onlar derdini anlatamıyor, savunamıyor kendisini, onları korumak bizim görevimiz. Dolayısıyla bunu neyle koruyacağız? Bu tür suç işleyenlere karşı yargımız bunları koruyacak." diye konuştu.

Tunç, bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak hassasiyetlerinin had safhada olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Meclis de zaten bu tür suçlara hapis cezası getirerek iradesini ortaya koydu, yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle bu süreci inşallah başarıyla tamamlayarak... Bu bir ilk adımdır. Eros'un öldürülmesi sonrasında 2,5 yıl ceza almasını, geleceğe yönelik, özellikle bundan sonraki olayların azalması noktasında bir adım olarak, önemli bir adım olarak da görüyoruz. Hayvanları korumamız lazım, onlar bizim can dostlarımız."

Ardından Tunç, Hacı Miktat Camisi'ndeki teravih namazı sonrasında vatandaşlara lokma ikramında bulundu, Atatürk Meydanı ile Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Tunç, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'ndeki ramazan etkinliklerine katıldı, sanat sokağındaki stantları gezdi.