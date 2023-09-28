VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç'tan AİHM'e FETÖ kararı tepkisi: Yetkilerini aştılar
FETÖ terör örgütü üyesi eski albay saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
AYM, ek MTV başvurusunu reddetti
Hac kuralarının tarihi belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatları: 58 terörist öldürüldü
TEKNOFEST İzmir'in coşkulu kalabalığı FPV dron ile görüntülendi
28 Eylül 2023 Perşembe 12:44:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 12:44:00

Bakan Tunç'tan AİHM'e FETÖ kararı tepkisi: Yetkilerini aştılar

ABONE OL

AİHM'in FETÖ ihlali ile ilgili kararı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, "Kararın gerekçesini bekliyoruz. Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı" ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin iç hukuk standardını göz ardı ettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil eder. O da tabii ki iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir. Kararın gerekçesini bekliyoruz. Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı" dedi.

Etiketler : Yılmaz Tunç ByLock bank asya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi fetö
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX