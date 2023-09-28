Bakan Tunç'tan AİHM'e FETÖ kararı tepkisi: Yetkilerini aştılar
AİHM'in FETÖ ihlali ile ilgili kararı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, "Kararın gerekçesini bekliyoruz. Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı" ifadelerini kullandı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.
Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin iç hukuk standardını göz ardı ettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil eder. O da tabii ki iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir. Kararın gerekçesini bekliyoruz. Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı" dedi.
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