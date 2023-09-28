Bakan Tunç'tan AİHM'e FETÖ kararı tepkisi: Yetkilerini aştılar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin iç hukuk standardını göz ardı ettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil eder. O da tabii ki iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir. Kararın gerekçesini bekliyoruz. Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı" dedi.