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Bakan Tunç: Teröre cesaret veren CHP ve DEM Parti'ye milletimiz gereken cevabı verecek
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24 Aralık 2023 Pazar 02:44:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 02:44:00

Bakan Tunç: Teröre cesaret veren CHP ve DEM Parti'ye milletimiz gereken cevabı verecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Teröre Karşı Ortak Bildiri”ye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepki göstererek, 'teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir” açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütü PKK/YPG'yi kınamayan ve TBMM'deki "Teröre Karşı Ortak Bildiri"ye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepki gösterdi.

Bakan Tunç, açıklamasında hain teröristlere geçit verilmeyeceğini vurgulayarak, CHP ve DEM Parti'ye şu sözlerle ateş püskürdü:

12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM'de "Teröre Karşı Ortak Bildiri"ye imza atmayan CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir.

Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Etiketler : teröre karşı bildiri CHP DEM Parti
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