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19 Mart 2024 Salı 14:53:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 14:53:00

Bakan Tunç: Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Tunç, "(Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar) Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek bir durum söz konusu mu? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayları değerlendirirken, "Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek, savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, dün Ankara Hakimevi'ndeki iftar programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SONRASINDAKİ OLAYLAR

Bakan Tunç, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol maçı sonrasındaki olaylara ilişkin, "Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. 'Spor kardeşliktir' diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor." dedi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını, 12 kişinin gözaltına alındığını ve görüntülerin incelendiğini anlatan Tunç, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da sahaya girmenin, taşkınlık yapmanın, yasak madde sokmanın, basın yayın aracılığıyla tahrik edecek şekilde beyanatta bulunmanın yaptırımları olduğunu ifade etti.

Tunç, "Spor kulübünün görevleri var. Onların özel güvenlikleri var. Tedbir almaları gerekiyor. Emniyet güçlerinin yanı sıra orada bir de özel güvenlikler var. Onların sahaya birilerinin girmemesi için gerekli tedbirleri alması lazım. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor şu anda." dedi.

Maçın ardından yaşananları siyasete alet etmenin doğru olmadığını kaydeden Tunç, "Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen 'Para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre. Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak." diye konuştu.

"TARAFTAR DA OLSA FUTBOLCU DA OLSA..."

Bakan Tunç, olaylara karışan futbolculara ilişkin soru üzerine, görüntülerin izlendiğini belirterek, "Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek, savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur." ifadelerini kullandı.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da nelerin değişeceğine dair soru üzerine Tunç, caydırıcılık açısından cezaların arttırılmasının gerekli olup olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Tunç, "'Şu fiiller bakımından şu olursa daha iyi olur' diyeceğimiz bazı hususlar olabilir. Yani cezaların her maddede arttırılması değil. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın birtakım talepleri oldu, sosyal medyadaki birtakım trol hesaplar, yasa dışı bahisler.... Hepsi bunların içerisinde değerlendirilecek konu." diye konuştu.

Etiketler : yılmaz tunç fenerbahçe trabzonspor futbolcu taraftar
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