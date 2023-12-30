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"Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı"
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30 Aralık 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 13:45:00

Bakan Tunç: Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan bazı sosyal medya kullanıcılarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Etiketler : yılmaz tunç süper kupa maç suudi arabistan galatasaray fenerbahçe soruşturma
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