Bakan Tunç: "Son 21 yılda Anayasa'da reform sayılabilecek düzenlemeler yapıldı"

Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz'ın 70 yaşında vefat eden babası Hasan Ayvaz'ın cenaze törenine katılmak için geldiği Bartın'da, gazetecilere açıklama yaptı.

Kara paranın aklanması ve terörün finansmanı suçuyla mücadeleyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında yargıya intikal eden davaların da söz konusu olduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Terörün finansmanının ve kara paranın önlenmesiyle ilgili kanunlarımızda önceki yasama döneminde düzenlemeler yapılmıştı. Özellikle bu suçların önlenmesi ve bu suçlarla daha etkili mücadele bakımından. Özellikle Mali Eylem Görev Gücü bakımından Türkiye'nin hak etmediği gri listeden çıkması noktasındaki mücadelemiz de sürüyor. Maliye, İçişleri ve Adalet bakanlıkları bu konuda koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tabii yargıya, soruşturmalara intikal eden MASAK raporları çerçevesinde kara parayla ve terörün finansmanı suçuyla mücadele noktasında yargımız da kararlı şekilde mücadelesini sürdürüyor. Bu konuda yargıya intikal eden hususlar olduğunda gecikmeksizin sonuçlanması noktasında kararlılık da sürüyor."

Bakan Tunç, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine Türkiye'nin demokratik, kuşatıcı, sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"SON 21 YILDA ANAYASA'DA REFORM SAYILABİLECEK DÜZENLEMELER YAPILDI"

Anayasa'da son 21 yılda gerek 2010 anayasa değişiklikleriyle gerekse 2017 anayasa değişiklikleriyle çok önemli reform sayılabilecek düzenlemeler yapıldığına işaret eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, Anayasa Mahkemesinin, Hakimler Savcılar Kurulunun, Yüksek Askeri Şuranın yapısı, demokratik hukuk devleti ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesi, kişisel verilerin korunmasına yönelik, özel hayatın korumasına yönelik, yine bireysel başvuru, bilgi edinme hakkına ilişkin çok sayıda düzenlemeler, kadın hakları, çocuk hakları, sıkı yönetimin Anayasa'dan çıkarılması, yine darbecilerin yargılanamayacağına ilişkin hükmün Anayasa'dan çıkarılması gibi çok sayıda reform sayılabilecek, sessiz devrim sayılabilecek, Anayasamızın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırmaya yönelik önemli düzenlemeler yaptık. Bu değişiklikler ve önceki dönemlerde yapılanlarla yaklaşık 184 değişiklik yapıldı."

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



Tunç, Anayasa'da bu çok sayıdaki değişikliğin, maddeler arasında da tekdüzeliği bozduğuna işaret ederek, "Bunun da tabii uygulamada birtakım sorunlara yol açtığını da hep beraber görüyoruz. İşte en son Yargıtay, Anayasa Mahkemesi arasındaki görüş farklılıkları, bu anlamda bu yeknesaklığın bozulması, bir kere yeni anayasaya da ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama en önemlisi de darbecilerin yaptığı bir anayasa. Dolayısıyla serbest tartışma ortamında yazılmamış bir anayasa. Sadece darbecilerce yazdırılmış olması bile yeni bir anayasanın gerekliliğidir. Bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii bunun için mutabakat gerekir. İnşallah bu mutabakatta sağlanır. 28'inci yasama döneminde temennimiz; bütün partiler uzlaşarak milletimize olan bu borcu yerine getiririz inşallah." ifadelerini kullandı.