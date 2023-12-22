VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan İsveç açıklaması: NATO'ya katılım protokolü görüşülecek
BM, Gazze'de insanlık dramına dikkat çekti: nüfusun dörtte biri "açlıktan ölüyor"
MSB'den Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı açıklaması: Olumlu ve yapıcı bir hava...
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
Bakan Tunç: "Son 21 yılda Anayasa'da reform sayılabilecek düzenlemeler yapıldı"
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
22 Aralık 2023 Cuma 18:05:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 18:05:00

Bakan Tunç: "Son 21 yılda Anayasa'da reform sayılabilecek düzenlemeler yapıldı"

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Son 21 yılda Anayasa'da reform sayılabilecek düzenlemeler yapıldı" dedi.

Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz'ın 70 yaşında vefat eden babası Hasan Ayvaz'ın cenaze törenine katılmak için geldiği Bartın'da, gazetecilere açıklama yaptı.

Kara paranın aklanması ve terörün finansmanı suçuyla mücadeleyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında yargıya intikal eden davaların da söz konusu olduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Terörün finansmanının ve kara paranın önlenmesiyle ilgili kanunlarımızda önceki yasama döneminde düzenlemeler yapılmıştı. Özellikle bu suçların önlenmesi ve bu suçlarla daha etkili mücadele bakımından. Özellikle Mali Eylem Görev Gücü bakımından Türkiye'nin hak etmediği gri listeden çıkması noktasındaki mücadelemiz de sürüyor. Maliye, İçişleri ve Adalet bakanlıkları bu konuda koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tabii yargıya, soruşturmalara intikal eden MASAK raporları çerçevesinde kara parayla ve terörün finansmanı suçuyla mücadele noktasında yargımız da kararlı şekilde mücadelesini sürdürüyor. Bu konuda yargıya intikal eden hususlar olduğunda gecikmeksizin sonuçlanması noktasında kararlılık da sürüyor."

Bakan Tunç, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine Türkiye'nin demokratik, kuşatıcı, sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"SON 21 YILDA ANAYASA'DA REFORM SAYILABİLECEK DÜZENLEMELER YAPILDI"

Anayasa'da son 21 yılda gerek 2010 anayasa değişiklikleriyle gerekse 2017 anayasa değişiklikleriyle çok önemli reform sayılabilecek düzenlemeler yapıldığına işaret eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, Anayasa Mahkemesinin, Hakimler Savcılar Kurulunun, Yüksek Askeri Şuranın yapısı, demokratik hukuk devleti ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesi, kişisel verilerin korunmasına yönelik, özel hayatın korumasına yönelik, yine bireysel başvuru, bilgi edinme hakkına ilişkin çok sayıda düzenlemeler, kadın hakları, çocuk hakları, sıkı yönetimin Anayasa'dan çıkarılması, yine darbecilerin yargılanamayacağına ilişkin hükmün Anayasa'dan çıkarılması gibi çok sayıda reform sayılabilecek, sessiz devrim sayılabilecek, Anayasamızın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırmaya yönelik önemli düzenlemeler yaptık. Bu değişiklikler ve önceki dönemlerde yapılanlarla yaklaşık 184 değişiklik yapıldı."

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Tunç, Anayasa'da bu çok sayıdaki değişikliğin, maddeler arasında da tekdüzeliği bozduğuna işaret ederek, "Bunun da tabii uygulamada birtakım sorunlara yol açtığını da hep beraber görüyoruz. İşte en son Yargıtay, Anayasa Mahkemesi arasındaki görüş farklılıkları, bu anlamda bu yeknesaklığın bozulması, bir kere yeni anayasaya da ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama en önemlisi de darbecilerin yaptığı bir anayasa. Dolayısıyla serbest tartışma ortamında yazılmamış bir anayasa. Sadece darbecilerce yazdırılmış olması bile yeni bir anayasanın gerekliliğidir. Bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii bunun için mutabakat gerekir. İnşallah bu mutabakatta sağlanır. 28'inci yasama döneminde temennimiz; bütün partiler uzlaşarak milletimize olan bu borcu yerine getiririz inşallah." ifadelerini kullandı.

Etiketler : adalet bakanı anayasa reformu düzenlemeler
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX